Хафтар разорвал Схиратский договор и гарантировал гражданское государство

Тобрук, 27 апреля. Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар считает Схиратские соглашения бесполезными в настоящее время, они должны остаться в прошлом. Об этом фельдмаршал заявил в ходе обращения к народу Ливии.

По словам Халифы Хафтара, Схиратские соглашения полностью исчерпали себя. ЛНА намерена и дальше бороться с терроризмом, очищая страну от экстремистов и джихадистов. Армия Хафтара откликнулась на зов ливийцев, попросивших защиты. ЛНА прилагает все усилия для стабилизации обстановки внутри Ливии и взяла на себя обязательства по созданию гражданского государства, гарантируя отсутствие любой военной диктатуры. ЛНА благодарит ливийцев за поддержку и доверие в создании полноценного государства, которое будет действовать в интересах Ливии и будет построено после ликвидации Схиратских соглашений.

«Мы будем работать над созданием гражданского государства согласно желанию и чаяниям нашего народа, продолжая путь по освобождению страны до самого его конца», — подчеркнул главнокомандующий.

Говоря о бесперспективности Схиратских соглашений, Хафтар подчеркнул, что ЛНА прислушалась к призывам ливийского народа и определила дальнейший путь возрождения страны.

«Внимая вашим призывам объявить о ликвидации Схиратского соглашения, которое разрушает страну и ведет по опасному скользкому пути и наделить полномочиями того, кого вы считаете достойным для управления будущим этапом в стране, мы выражаем нашу решимость наделить полномочиями Верховное командование для этой исторической задачи», — добавил фельдмаршал.

Ранее Палата представителей совместно с ЛНА выступили с предложениями, на основе которых кризис в стране будет урегулирован мирным путем, положив конец кровопролитию. Эти этапы стали фактическим продолжением реализации инициатив, предложенных Организацией Объединенных Наций.

На основе Схиратских соглашений было создано так называемое Правительство национального согласия (ПНС), целью которого было определение мер по стабилизации обстановки в стране. Его мандат истек два года назад, однако Файез Саррадж, вставший во главе ПНС, отказался сдать свои полномочия. Саррадж заручился поддержкой различных бандформирований, чтобы удержаться у власти.