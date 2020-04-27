ООН предсказала сокращение 195 млн рабочих мест из-за коронавируса

ООН, 27 апреля. Пандемия коронавируса может сократить около 195 млн рабочих мест во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в «дорожной карте» ООН по социально-экономическим мерам для восстановления государств от последствий пандемии.

«Кризис, вызванный коронавирусом, ухудшает мировую экономику и повышает безработицу до исторических уровней», — говорится в документе.

В ООН отмечают, что сильнее всего последствия пандемии на себя ощутят малый и средний бизнес, фермеры, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты. В организации также считают, что сложившаяся ситуация усугубит неравенство между мужчинами и женщинами при поиске новой работы или при попытке воспользоваться предпринимательскими возможностями во время восстановления экономики.

«Восстановление экономики должно быть связано с защитой рабочих мест и работников, с обеспечением достойной занятости населения, защитой производственных активов во время кризиса», — считают в ООН.

Ранее «Известия» сообщали, что правительство РФ выделит региональным медучреждениям и министерству обороны медикаменты и медицинское оборудование на 100 млн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства необходимы регионам для обустройства коечного фонда для больных.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.