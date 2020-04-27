Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая

Москва, 27 апреля. Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам, чтобы поздравить их с Днем Победы. Об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он не стал приводить какие-либо подробности, однако судя по сетке некоторых российских телеканалов, обращение президента состоится в 9.00, передает РИА Новости.

Ранее российские власти приняли решение перенести проведение Парада Победы, который был запланирован на 9 мая. Причиной такого решения стала эпидемия коронавируса. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что парад непременно будет проведен, когда закончится эпидемия.

Кроме того, было принято решение провести традиционную акцию «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. Россиянам предлагается загрузить фотографии своих родственников, прошедших через войну, в специально созданную базу данных, после чего специалисты и помогающие им волонтеры смонтируют видеоряд, который будет показан на официальном портале «Бессмертного полка» и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

