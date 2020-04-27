Зара восхитилась Главным храмом ВС России

Москва, 27 апреля. Певица Зара восхитилась строящимся в подмосковном парке «Патриот» Главным храмом Вооруженных сил России.

Артистка после посещения места, где строится храм, рассказала о своих впечатлениях. По ее словам, она не думала, что будет настолько потрясающий результат.

«Я в таком неописуемом восторге», — констатировала звезда.

По ее мнению, Главный храм Вооруженных сил России — дань глубокого уважения российским воинам, героям и ветеранам, которые отстаивали свободу и независимость государства.

«В воплощении этого храма использованы не только мотивы Запада, но и Востока. И экскурсовод сказала, что это действительно так, мы отдали дань уважения всем конфессиям. Мне кажется, этот храм станет символом России», — сказала 36-летняя певица в беседе с телеканалом «Звезда».

Главный храм Вооруженных сил России возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство храма осуществляется за счет добровольных пожертвований от граждан и организаций. Министерство обороны России ранее опубликовало несколько кадров с места строительства храма, в частности, видеозапись установки первого из шести куполов.