Депутат Павлова оценила перспективы включения киберспорта в олимпийскую программу

Санкт-Петербург, 27 апреля. Депутат Государственной думы и тренер по легкой атлетике Ольга Павлова во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала о перспективах киберспорта войти в олимпийскую программу.

Павлова говорит, что киберспорт — это прежде всего тактика и наличие стратегии, также умение работать в команде. Депутат отмечает, что он вырабатывает быструю реакцию и умение оперативно принимать решение. Более того, спортивные симуляторы максимально приближены к большому спорту. Молодые люди сейчас увлечены этим видом спорта, киберспортивные мероприятия набирают большое количество участников.

«Я думаю, что киберспорт войдет в олимпийскую семью. Возможно, это будет на Олимпийских Играх 2028 года, все предпосылки к этому есть. Сейчас уже проводятся крупные международные соревнования. Это будет по праву, он не менее зрелищен чем шахматы или другие виды спорта», — комментирует Павлова.

По ее словам, интерес к киберспорту подогревают разработчики компьютерных игр, которые выделяют на проведение соревнований крупные суммы. Также киберспорт часто транслируют по телевидению, а там, где ТВ-трансляции, там и деньги.

Павлова отмечает, что киберспорт — не только сидение за компьютером.

«Это прежде всего физическая выносливость, сильная спина. Они уделяют серьезное внимание физподготовке», — говорит депутат.

Парламентарий считает, что государству необходимо оказывать поддержку всем видам спорта, не только традиционным. По ее мнению, спорт — это прежде всего увлечение молодежи, поэтому нужно уделять внимание всему, чем она интересуется. Павлова говорит, что киберспорт не должен подменять виды спорта, которые существуют. Но он может стать дополнением, который хорошо стимулирует.

Среди плюсов киберспорта — возможность вовлекать в него людей с физическими ограничениями. Также в условиях пандемии коронавируса, некоторые школы используют киберспорт в качестве альтернативы физкультуры. Она считает, что этот спорт может стать частью внеклассной деятельности.