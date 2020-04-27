Бастрыкин навестил воспитанников подшефного СК РФ центра «Сколковский»

Москва, 27 апреля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в понедельник посетил Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский», который с 2018 года является подшефным объектом СК РФ.

«На данный момент в центре на самоизоляции находится 77 детей, и в нынешних непростых условиях, связанных с пандемией, СК России не мог оставаться безучастным к судьбе воспитанников учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Глава СК РФ встретился с замдиректора центра Светланой Ведехиной и обсудил с ней ряд вопросов, касающихся работы организации. В частности, речь зашла об условиях пребывания детей, их диспансерном наблюдении и потребностях центра в условиях повсеместного карантина. Особое внимание было уделено лекарственному обеспечению центра.

Напомним, что Центр содействия семейному воспитанию «Сколковский» относится к департаменту труда и социальной защиты населения Москвы. Учреждение берет на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, оно занимается устройством детей на воспитание в семью и консультирует потенциальных опекунов.