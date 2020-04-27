Российских полицейских обяжут соблюдать кодекс этики

Москва, 27 апреля. МВД России разработало кодекс поведения для полицейских, который обяжет полицейских доходчиво и точно излагать свои мысли, а также исключить из речи нецензурную брань. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ предписывает «сотруднику ‎при осуществлении служебной деятельности и во внеслужебное время соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона».

Согласно документу, полицейский обязан учитывать национальные обычаи ‎и традиции, религиозные чувства граждан, культурные особенности различных этнических и социальных групп, передают «Известия».

Кроме того, документ обязывает полицейских вести себя доброжелательно, чтобы вызывать доверие людей к правоохранителям. С особым вниманием следует относиться к пенсионерам, женщинам, детям и инвалидам.

Во время проверок сотрудникам МВД предписано воздерживаться от подарков и «недопустимых знаков внимания».

Сейчас документ находится на этапе общественного обсуждения, который завершится 11 мая.

Неделей ранее СМИ сообщали, что правительство РФ подготовило законопроект, расширяющий права полицейских. В частности, предлагается дать полиции право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, передавал RT. На данный момент поправки в Госдуму еще не вносили.