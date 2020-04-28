Сирия, 28 апреля. В Дамаске авиаудар ВВС Израиля ранил и убил семь человек. На востоке Дейр-эз-Зора пропали двое военнослужащих международной коалиции. В Алеппо неизвестные заминировали автомобиль полевого командира «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Эс-Сувейде; провели воздушную разведку над позициями террористов на северо-востоке Латакии; на западе Алеппо провели работы по разминированию.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило покушение на мэра города и на падении на военнослужащих международной коалиции в Дейр-эз-Зоре.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в убийстве протурецкого боевика в Алеппо и установке СВУ.

«Сирийская национальная армия» (СНА): расследует убийство сотрудника сил внутренней безопасности и лишилась полевого командира при взрыве самодельной бомбы на севере Алеппо; понесола потери на севере Хасаки в результате междоусобного конфликта в своих рядах.

Международная коалиция: вывезла из Сирии группу заключенных террористов «Исламского государства»; в Дейр-эз-Зоре лишилась двух военнослужащих при нападении неизвестных боевиков.

Провинция Дамаск

Новостное агентство SANA сообщило, что новью системы ПВО сирийской армии сработали в небе над Дамаском. По данным источника, атака была произведена со стороны Израиля, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Расчетам ПВО удалось сбить несколько ракет, всего источники сообщают о 8 ударах, которые ВВС Израиля попытались нанести по позициям Сирийской Арабской армии и иранских бойцов. Несколько снарядов упали на жилые дома в окрестных поселениях Аль-Хаджира и Аль-Адилия, в результате чего 3 человека погибли, 4 получили ранения, среди которых один ребенок. Обстрел также повлек обрушение нескольких жилых домов.

Со стороны Тель-Авива это далеко не первый акт агрессии, в начале марта вооруженные силы САР успешно отразили сразу 12 израильских ракет. Авиаудары Израиля являются частью комплексной агрессии, которая ведется против Сирии.

Провинция Латакия

В первой половине дня поступили сведения об интенсивном полете разведывательных беспилотников сирийской армии над оккупированными боевиками районами на северо-востоке Латакии. Под контролем боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) остаются высоты Курдских гор и стратегический город Кбана. Приближенный к боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» источник в сети Twitter @ONG_News сообщает, что подкрепления сирийской армии прибывают в район поселка Сальма.

Позднее артиллерийские подразделения САА вели огонь по укреплениям боевиков в районе поселка Аль-Хадад и по предместьям города Кбана.

Провинция Алеппо

Согласно брифингу Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), работы по ликвидации боеприпасов и СВУ боевиков в районе Лерамун на западе города Алеппо будут окончены 30 апреля. Согласно заявлению начальника отдела Алексея Полюховича, после отступления из района террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», в жилых кварталах осталось множество мин-ловушек и неразорвавшихся ракетных снарядов, сирийские саперы обнаруживали до двух десятков потенциально опасных предметов на территории в 2500 квадратных метров. В районе уже работает строительная комиссия, которая оценивает объем предстоящих восстановительных работ.

В окрестностях города Басута сработала бомба, установленная в автомобиль полевого командира протурецкой «Сирийской национальной армии». Командир скончался на месте. Службы внутренней безопасности СНА, которые прибыли на место происшествия, подозревают, что самодельная бомба была установлена курдскими боевиками из состава «Сил освобождения Африна». Источник также сообщил, что на трассе, ведущей к городу Африн, погиб один боевик и еще пятеро были ранены в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. По данным источника, боевики подорвались при попытке установить мину.

На севере провинции было обнаружено тело сотрудника сил безопасности «Сирийской национальной армии». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, труп со следами огнестрельных ранения был обнаружен в окрестностях поселка Тель-Батал. В его убийстве также подозревают курдских боевиков.

Вечером в центре города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Halab Today, самодельная бомба была установлена у мечети, пострадали четверо мирных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» распространили в социальных сетях заявление об успешной вылазке на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В оккупированном «Демократическими силами Сирии» городе Ас-Суса боевики установили СВУ в автомобиле, принадлежащем мэру. Мэр был тяжело ранен.

Источник в социальной сети Twitter @ MIG29 сообщил, что на востоке провинции без вести пропали двое американских солдат после нападения группы неизвестных на их автомобиль. В нападении на патруль международной коалиции подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», которые укрываются в пустынной местности. Пока что дополнительной информации о пропавших военнослужащих не поступало.

В городе Шхиль мужчина пережил попытку покушения. Как сообщает агентство Deir Ezzor, двое вооруженных людей совершили нападение на мужчину в центре города, открыв по нему огонь из пистолетов, после чего скрылись с места преступления.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter @Breizhman1983, протестующие перекрыли дорогу между городом Маарет ан-Наасан и Мизназ, чтобы предотвратить запланированное открытые «гуманитарного коридора». Ранее сообщалось что подконтрольное боевиками так называемой «вооруженной оппозиции» Правительство спасения постановило, что в данном районе будет основан новый наблюдательный пункт на линии разграничения сторон «вооруженной оппозиции» и правительственных войск.Подконтрольное боевикам «Сирийской национальной армии» Правительство спасения, базирующееся в городе Идлиб готовится к возведению КПП на границе зон контроля так называемой «вооруженной оппозиции» и правительственных войск на северо-востоке провинции. Пропускной пункт будет оборудован между поселения Маарат ан-Наасан и Мизназ. Боевики СНА провели работы по разминированию в указанной зоне.Позднее там же сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» устроили демонстрацию, чтобы помешать открытию в районе «гуманитарного коридора» и нового пункта наблюдения.

По информации Telegram-канала «Вестник Дамаска» дрон-разведчик ВВС Турции разбросал над провинцией листовки с призывом к местным жителям поддержать турецкую армию, чтобы та смогла обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Провинция Хасака

Агентство Deir Ezzor сообщило, что в лагере беженцев «Аль-Хол» несколько вооруженных ножами человек напали на иракского беженца и его жену, серьезно ранив обоих. Наиболее вероятно, что за эту попытку покушения несут ответственность родственники террористов ИГ, которых также содержатся в лагере.

На севере провинции в зоне операции турецкой армии и союзных сил «Источник мира» в очередной раз произошло столкновение между боевиками различных фракций «Сирийской национальной армии». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), у поселков Харбун и Аль-Адвания завязалась перестрелка между членами «20-ой дивизии» и боевиками «Ахрар аш-Шаркыя». Прибывшие на помощь «Ахрар аш-Шаркыя» боевики лишились пикапа с зенитной установкой и арсенала оружия. Согласно источнику, столкновения вспыхнули при разделе награбленного у местного населения имущества между группировками.

Как передает агентство SANA, международная коалиция вывезла несколько заключенных террористов «Исламского государства» из Хасаки в Ирак. Ряд заключенных, которых содержали в тюрьме в городе Аш-Шаддади сегодня вывезли на шести автомобилях в сторону незаконного погранперехода «Аль-Валид». Конвой сопровождали два вертолета. Причина, по которой террористов вывезли из Сирии не называется.

Провинция Эс-Сувейда

Сообщается, что на юго-западе провинции Эс-Сувейда, между поселения Крейя и Босра аш-Шам произошло столкновение между членами местной вооруженной группировки и бойцами пятого добровольческого штурмового корпуса сирийской армии. Пока информации о потерях в рядах сирийской армии или среди боевиков не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.