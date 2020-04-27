Глава Подмосковья объяснил необходимость продления самоизоляции

Москва, 27 апреля. Самоизоляция, пропускной режим и ограничительные меры, принятые в Московской области, необходимы на майские праздники, сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Губернатор Подмосковья отметил, что ситуации с коронавирусом в регионе по-прежнему сложная, ежедневно выявляются новые случаи заражения.

«Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — сказал Воробьев.

По его словам, система здравоохранения в Московской области работает напряженно, начиная с тех, что перевозит инфицированных, и до тех, кто лечит больных. При этом, отметил Воробьев, в клиниках региона есть свободные койки с кислородным оборудованием и аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарства и все необходимое.

Более того, власти решили увеличить число коек, а также задействовать все резервы для борьбы с пандемией, в частности, перепрофилировать некоторые медицинские учреждения.

Также, по словам Воробьева, врачи обращают внимание на психологическое состояние людей и пациентов.

«Некоторым, прямо скажем, страшно, когда появляется кашель и, не дай бог, температура, на которые раньше обращали мало внимания. И это понятно. Поэтому наша задача сейчас - как можно больше людей диагностировать на КТ», — добавил он.

Губернатор Подмосковья также напомнил, что в области ведется набор врачей и водителей для работы на скорой помощи.