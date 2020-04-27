Китайские ученые назвали опасность лекарства от коронавируса

Пекин, 27 апреля. Китайские ученые обнаружили, что испытываемый против коронавируса препарат ремдесивир может негативно сказываться на функциях репродуктивной системы. К таким выводам они пришли, проверяя лекарство на мышах.

Исследование показало, что у животных, которым на протяжении 10 дней давали ремдесивир, снижалась активность сперматозоидов. Кроме того, появлялись аномальные сперматозоиды. И чем больше была дозировка препарата, тем сильнее проявлялся негативный эффект.

Теперь ученые призывают проверить ремдесивир на токсичность. Отметим, что данное лекарственное средство было разработано для лечения геморрагической лихорадки Эбола, вспышка которой произошла в Африке несколько лет назад.

Недавно специалисты выдвинули предположение, что препарат может быть эффективен против коронавируса. Он уже хорошо зарекомендовал себя в борьбе с возбудителем ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который является «родственником» коронавируса. Это позволило предположить, что препарат окажется столь же эффективен и против новой заразы. После этого ученые приступили к доклиническим исследованиям.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.