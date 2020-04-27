Самойлова подвергла детей опасности, устроив день рождения с толпой гостей

Москва, 27 апреля. Подавшая на развод супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова подвергла своих детей опасности, пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Как сообщают авторы канала, ссылаясь на пост Самойловой в Instagram, модель и блогер пригласила в свой дом «толпу аниматоров», чтобы отпраздновать сразу два дня рождения – свой и дочкин. Напомним, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Ранее Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. Модель сообщила, что лежать и отдыхать уже нет сил, хочется путешествий и прогулок. Девушка призналась, что находится «на грани».

Сейчас Самойлова находится в процессе развода с рэпером Джиганом. О том, что рэпер и модель, вокруг семьи которых в последние недели разгорелся громкий скандал, могут начать бракоразводный процесс писали ранее в СМИ. Семейному скандалу предшествовала череда неприятных событий. Джиган злоупотреблял спиртным, публиковал странные видео. В начале марта он попал в реабилитационный центр. Появлялись слухи, что в лечебницу его «упекла» жена. Но Самойлова никак на эти сплетни не отреагировала.

Адвокат медиаперсон Сергей Жорин ранее сообщил, что размер алиментов рэпера Джигана при разводе с моделью Оксаной Самойловой будет зависеть от решения суда. Он добавил, что сейчас Оксане Самойловой и Джигану будет сложно развестись из-за пандемии коронавирусной инфекции, так как суды фактически не работают.