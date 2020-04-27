Сирия, 27 апреля. На севере Алеппо при взрыве СВУ у мечети пострадали четыре мирных жителя. Международная коалиция вывезли из Сирии группу заключенных террористов «Исламского государства»1 в Ирак. В Эс-Сувейде боевики совершили нападение на сирийских военнослужащих. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Эс-Сувейде.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в убийстве протурецкого боевика в Алеппо и установке СВУ.

«Сирийская национальная армия» (СНА): расследует убийство сотрудника сил внутренней безопасности на севере Алеппо.

Международная коалиция: вывезла из Сирии группу заключенных террористов «Исламского государства».

Провинция Алеппо

В центре города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Как передает агентство Halab Today, самодельная бомба была установлена у мечети. Пострадали четверо мирных жителей. Пока что ни одна из группировок не вяла ответственность за произошедшее, под подозрением «Силы освобождения Африна» — подконтрольная курдским «Отрядам народной самообороны» группировка, которая уже неоднократно организовывала теракты на севере Алеппо.

На севере провинции было обнаружено тело сотрудника сил безопасности «Сирийской национальной армии». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, труп со следами огнестрельных ранения был обнаружен в окрестностях поселка Тель-Батал. СНА подозревает, что за нападением могут стоять также боевики «Сил освобождения Африна», однако не исключено, что за нападением стоят «Ахрар аш-Шаркыя». В прошлом месяцев между группировкой и полицией СНА возник конфликт в соседнем городе Аль-Баб. Причиной конфликта стало убийство главы разведки «Ахрар аш-Шаркыя» Абу-Расула сотрудниками полиции. 27 февраля он был задержан вместе со своими сподвижниками за нарушение комендантского часа и оказал сопротивление при аресте, что вылилось в перестрелку. Конфликт повлек потери с обеих сторон, напряженность между группировками сохраняется до сих пор.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter @Breizhman1983, протестующие перекрыли дорогу между городом Маарет ан-Наасан и Мизназ, чтобы предотвратить запланированное открытые «гуманитарного коридора». Ранее сообщалось что подконтрольное боевиками так называемой «вооруженной оппозиции» Правительство спасения постановило, что в данном районе будет основан новый наблюдательный пункт на линии разграничения сторон «вооруженной оппозиции» и правительственных войск.

Провинция Хасака

Как передает агентство SANA, международная коалиция вывезла несколько заключенных террористов «Исламского государства» из Хасаки в Ирак. Ряд заключенных, которых содержали в тюрьме в городе Аш-Шаддади сегодня вывезли на шести автомобилях в сторону незаконного погранперехода «Аль-Валид». Конвой сопровождали два вертолета. Причина, по которой террористов вывезли из Сирии не называется.

Провинция Эс-Сувейда

Сообщается, что на юго-западе провинции Эс-Сувейда, между поселения Крейя и Босра аш-Шам произошло столкновение между членами местной вооруженной группировки и бойцами пятого добровольческого штурмового корпуса сирийской армии. Пока информации о потерях в рядах сирийской армии или среди боевиков не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.