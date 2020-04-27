Власти назвали условие для смягчения ограничительных мер в Москве

Москва, 27 апреля. Московские власти не видят оснований для снятия ограничительных мер в городе после майских праздников, заявил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Он назвал условие для послабления ограничительных мер в столице. По его словам, смягчение мер возможно после изменения динамики в положительную сторону.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», — сообщил в беседе с РИА Новости чиновник, отвечая на вопрос о возможности начала поэтапного снятия ограничений в Москве после майских праздников.

В России действует «нерабочая неделя» до конца апреля. В стране продолжают работать магазины и аптеки, а также жизненно важные предприятия. На этой неделе президент России Владимир Путин, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обратится к соотечественникам по поводу ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса охватила практически всю планету. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом превысило три миллиона человек, от инфекции скончались 200 тысяч человек. Около 900 тысяч человек смогли победить пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.

Китайские власти считают, что к созданию смертоносного вируса причастны США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что новый тип вируса был создан в одной из американских лабораторий в 2015 году.