Закон о собачьем лае накажет хозяев за эгоизм

Ответственность за вой или лай собаки в неурочное время может появиться в новом Кодексе об административных правонарушениях РФ. Речь идет о штрафе для хозяев собак за нарушение тишины их питомцами с 23 ночи до 7 утра, утверждается на сайте минюста.

Норма, регламентирующая лай собак, может появиться в российском правовом поле в случае принятия нового проекта административного кодекса.

«Закон о собачьем лае»

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в тексте официального сообщения на сайте Минюста РФ.

По мнению ведомства, эта формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, в неустановленное время нарушающих тишину своими активными действиями, например ремонтом или громкой музыкой, но и тех, кто не обеспечивает тишину. Речь идет о вое и лае собаки ночью в квартире или, скажем, о неоднократном сигнале неисправной автосигнализации.

Законодательная инициатива уже получила неофициальное название «Закон о собачьем лае», поскольку именно штраф за поведение животного вызвал больше всего публичных споров.

Федеральное агентство новостей разобралось в ситуации. Наши собеседники: глава зоозащитной организации, известный актер и депутат Госдумы, — по-разному оценили перспективу штрафования владельцев животных за собачий лай по ночам.

Не заводите животных под цвет обоев

Президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова в беседе с ФАН уверена, что главная проблема тут — человеческий эгоизм по отношению к животным. Новые законодательные меры могут изменить сознание многих людей, считает она.

«Когда животное заперто сутки напролет, это, конечно, не дело, — заявил Новожилова. — Это проблема в первую очередь для животного. Люди совершенно эгоистично берут в квартиру животное, имея 12-часовой рабочий день. С таким графиком они должны трижды подумать, прежде чем заводить животное».

Собеседница ФАН рассказала, что в скандинавских странах есть даже специальные инспекторы, которые ходят и слушают собак в домах. Если животное на протяжении дня сидит и воет, то вопрос может встать вплоть до его конфискации.

«Собакам деться некуда, им в такой ситуации очень сложно, они терпят до последнего, а это огромная нагрузка на почки. Это издевательство над животными!» — уверена Новожилова.

В идеале собака должна жить за городом, считает защитница прав животных. Если же речь идет о городской среде, то нужно менять сознание людей, в том числе с помощью законов.

«Я в принципе не сторонник карательных мер, потому что без внутреннего осознания ничего не получится, — объяснила Новожилова. — Наверное, надо людям больше объяснять, воспитывать их, менять менталитет в сторону ухода от эго. Люди должны осознанно приходить к тому или иному решению, а не из страха быть наказанными штрафами. Но сознание можно менять очень долго, и законодательные механизмы тоже могут служить для людей стимулом к пересмотру их взглядов».

Глава зоозащитной организации убеждена, что людям нужно уходить от утилитаризма и не руководствоваться эгоистическим чувством, принимая решение завести собаку.

«Не надо заводить животное под цвет обоев», — резюмировала собеседница ФАН.

Леонид Ярмольник: Собака не должна мешать окружающим

Известный российский актер Леонид Ярмольник, многолетний хозяин собак, изложил собственный взгляд на проблему.

«Все зависит от того, где хозяева содержат собаку, — считает он. — Одно дело, если в многоквартирном доме — тогда, конечно, это нехорошо, это забота хозяев, чтобы собаки не выли. Ведь собака безусловно не должна мешать окружающим. А если это дачный участок при загородном доме, тогда другое дело».

В любом случае, по мнению Ярмольника, хозяева животных должны заниматься этим вопросом, делая так, чтобы никому не мешать. Это относится и к уходу за собаками, и к их воспитанию.

Сам артист живет со своими питомцами за городом, где они могут гавкать сколько угодно.

«У меня собаки на даче, мы там всю жизнь живем. Мои питомцы никого кроме меня не беспокоят. А мне они в радость!» — заверил актер ФАН.

Депутат Емельянов: Мы эти нормы уберем

Неожиданно против наказания хозяев за шум их питомцев в ночное время высказался первый заместитель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Я не считаю, что такие деяния, как лай собаки, оставленной в помещении, или включенная сигнализация на машине, должны быть наказуемы и рассматриваться как административный проступок, — заявил парламентарий, представляющий фракцию «Справедливой России». — Их появление в новом Кодексе об административных правонарушениях избыточно. Я не поддерживаю эту новеллу, и когда мы в Думе будет дорабатывать новый КоАП, мы эти нормы уберем».

О появлении наказания за собак и машины в новом КоАП стало известно 26 апреля, после появления соответствующего сообщения на сайте Минюста. Новость вызвала острую реакцию в обществе, разделив участников многочисленных обсуждений на сторонников и противников данной нормы.

Действующий КоАП был принят в 2001 году и с тех пор претерпел множество изменений. В связи с этим российские законодатели разрабатывают проект нового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2021 года.