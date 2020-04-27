Лолита продемонстрировала новую прическу, после отрезания волос в прямом эфире

Москва, 27 апреля. Певица Лолита Милявская похвасталась новой прической, после демонстративного отрезания волос во время прямого эфира в Instagram.

Недавно звезда провела трансляцию, в самом начале которой сказала, что не присоединяется ни к каким челленджам, а просто устала от длинных волос. Хоть певица и пообещала подстричься «под ноль», в итоге она остановилась на каре.

«Изменить себя, не изменив себе», — подписала она свой видеоролик.

На следующем видео звезда предстала с маской на лице и с уже уложенным каре. Она призналась, что многих напугала своим намерением подстричься налысо, а ее стилист сразу же приехала ровнять ей волосы после прямого эфира.

«Делайте для себя все, что хотите. Позвольте себе изменения стиля. Позвольте себе не быть в тренде», — обратилась к фолловерам Милявская.

До этого 56-летняя артистка сообщала, что во время режима самоизоляции успела сделать пластическую операцию по подтяжке век. Лолита выбрала это время, чтобы было время на восстановление. Она призналась, что впервые воспользовалась услугами пластического хирурга в 2012 году, а несколько лет назад делала подтяжку лица.

Ранее психотерапевт Марина Ларина объяснила, почему некоторые знаменитости решаются на карантинные челленджи и радикальную смену прическу. По ее словам, любая женщина сперва долго терпит однообразие, но потом срывается и резко что-то в себе меняет. Стрижка волос — простейший способ изменить внешность. Лолита не стала исключением.