ВОЗ оценила возможность выработки иммунитета к COVID-19

Женева, 27 апреля. Выработка иммунитета у переболевших новым типом коронавируса возможна, но пока научно это не доказано, заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Мы выявили, что люди вырабатывают ответные антитела через неделю или две после заражения. И мы пытаемся понять, что это означает», — заявила представитель ВОЗ.

Она уточнила, что на данный момент нет исследований, которые бы доказывали связь наличия антител с выработкой иммунитета. Поэтому пока специалисты не могут однозначно заявить, «что наличие антител говорит об иммунитете».

«Сказав это, мы ожидаем, что люди, которые переболели COVID-19, получат некий уровень защиты. Но мы сейчас не знаем, насколько эта защита сильная, вырабатывается ли она у всех зараженных и сколько будет длиться», — заявила специалист.

При этом она добавила, что тот факт, что пока нет доказательств выработки иммунитета на COVID-19, «указывает на то, что такие исследования еще не проводились», а не на то, что иммунитет не вырабатывается вовсе.

Она также не исключает, что новый тип коронавируса окажется стабильным и не будет быстро мутировать.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

В России, как и в большинстве стран, затронутых пандемией, введен режим самоизоляции. В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая, передавал RT. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.