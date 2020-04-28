Сбежавшая из ЕС эстонка пытается получить гражданство РФ. ФАН-ТВ

Гражданка Эстонии Анна Финсераасен сбежала в Россию с двумя детьми. По ее словам, бывший муж несколько лет развращал их двух малолетних дочерей. Суд доказал невиновность мужчин. В поисках убежища женщина попала из огня в полымя: Анна уверяет, что российские правозащитники стали ее шантажировать, вымогая деньги.

«Был разговор о том, что надо срочно эвакуироваться, что надо не допустить, чтобы все-таки дети отправились к отцу. Потому что, если бы они туда отправились, я бы их уже больше не увидела. Это были бы просто две искалеченные жизни», — рассказывает женщина.

Как утверждает Анна, правозащитница Лилия Мошечкова и ее помощница, Маргарита Гусева, запрещали общаться с кем-либо кроме них, вымогали деньги. Средства на содержание передавал духовник женщины — протоиерей Игорь Прекуп.

«Она стала требовать вливаний в обитель и себе лично. На что я, конечно, ответил: на обитель я, конечно, постараюсь, а вот те 30 000, которые она требовала себе лично за все услуги, за все затраты, которые она понесла — этого она от меня не получит», — рассказывает священнослужитель.

Редакция Федерального агентства новостей обратилась к Лилии Мошечковой за разъяснениями. По словам Анны, правозащитница официально перестала работать с ее делом, после отказа от оплаты. На почту редакции от Лилии Мошечковой пришло письмо.

«Судом была доказана невиновность отца детей и установлено, что Анна оболгала мужа и была лишена опеки над детьми. Судом, с привлечением экспертов гинекологов, психологов, было доказано, что отец не производил никакого физического или психологического насилия над своими детьми. Мы приняли решение больше не принимать участия в деле Анны Фенсераансен, о чем я ее официально уведомила», — сообщается в ответе.

По словам члена общественной палаты Элины Жгутовой, которая сейчас занимается делом Анны, подобные случаи в странах, где работает ювенальная юстиция, встречаются часто. Защищая детей, закон фактически отбирает их у родителей.

«Все только потому, что она очень любит своих детей, потому что она целомудренный человек, но, к сожалению, уже устали удивляться западной ментальности, идеологии, бессовестным судам, ювенальным судам, решениям которых нет никакого оправдания, кроме либеральной западной морали», — сокрушается Элина Жгутова.

На сегодняшний день Анна ожидает решения комиссии об убежище в России. Если оно будет отрицательным, ей придется вернуться в Эстонию, где за вывоз детей ей грозит тюрьма.