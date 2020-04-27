Рита Дакота рассказала, как помирилась с Тодоренко после скандала

Москва, 27 апреля. Певица Рита Дакота и телеведущая Регина Тодоренко помирились после скандала, который был вызван высказыванием звезды «Орла и решки» о домашнем насилии.
По словам 30-летней исполнительницы, она первая пошла на примирение и по-прежнему не согласна и глубоко ранена словами из «этих треклятых интервью». Однако травля Тодоренко из-за ее слов о жертвах домашнего насилия ранила ее еще сильнее, указала Дакота.
«История с Региной закончилась тем, что мы все утро с ней плакали и просили друг у друга прощения. Первой написала я», — констатировала звезда.
Девушка отметила, что она, защищая себя и свою подругу, актрису и супругу актера Павла Прилучного Агату Муцениеце, неосознанно подлила масло в огонь общественной ненависти.
По словам певицы, по поводу непростой ситуации она посоветовалась с психологом и духовным наставником. Дакота призналась, что до сих пор еще не проработала до конца свои проблемы.
««Если бы вернуть время назад, я бы написала все то же самое, но без единого упоминания Регины. Вот, что я сделала бы. <…> Сегодня я хвалю себя за то, что написала первой и извинилась. И передо мной извинились в ту же секунду. И мы уже мирно заговорили о том, как решать сложившуюся ситуацию», — сказала артистка.