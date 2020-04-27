Рита Дакота рассказала, как помирилась с Тодоренко после скандала



Москва, 27 апреля. Певица Рита Дакота и телеведущая Регина Тодоренко помирились после скандала, который был вызван высказыванием звезды «Орла и решки» о домашнем насилии.

По словам 30-летней исполнительницы, она первая пошла на примирение и по-прежнему не согласна и глубоко ранена словами из «этих треклятых интервью». Однако травля Тодоренко из-за ее слов о жертвах домашнего насилия ранила ее еще сильнее, указала Дакота.

«История с Региной закончилась тем, что мы все утро с ней плакали и просили друг у друга прощения. Первой написала я», — констатировала звезда.

Девушка отметила, что она, защищая себя и свою подругу, актрису и супругу актера Павла Прилучного Агату Муцениеце, неосознанно подлила масло в огонь общественной ненависти.

По словам певицы, по поводу непростой ситуации она посоветовалась с психологом и духовным наставником. Дакота призналась, что до сих пор еще не проработала до конца свои проблемы.