Годлевский рассказал о состоянии киберспорта в России

Санкт-Петербург, 27 апреля. Глава академии киберспорта при СпбГУ ONBATTLE Артур Годлевский, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», рассказал о состоянии киберспорта в России.

По его словам, российские киберспортсмены все чаще появляются на международных турнирах, однако внутри страны киберспорт развит не так сильно.

«Есть плюсы и минусы. У нас недостаточно развит свой внутренний киберспорт, иностранцам выгодно порой приобрести игрока из РФ и стран СНГ. У нас нет юридической базы. Когда киберспортсмен достигнет 18-19 лет, будущий контракт потребует от него усидчивости», — пояснил Годлевский.

Похожим образом дела обстоят и с российской игровой индустрией. В РФ есть отдельные направления, которые «оседлало» игровое сообщество, однако они не пользуются большой популярностью. Для того, чтобы развить киберспортивную дисциплину, надо на начальном этапе вложить огромные деньги и привлечь аудиторию.

Соотнователь сети киберактивных клубов и арен Colizeum Алексей Локонцев в свою очередь отметил, что интерес к киберспорту растет. В России время от времени проводятся крупные чемпионаты, которые привлекают множество игроков. В организации одного из таких турниров участвовал Colizeum.