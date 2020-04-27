Донбасс, 27 апреля. В Донецке рассказали подробности расстрела украинским солдатом трех сослуживцев. Командование армии Киева принимает срочные меры по борьбе с коронавирусом. Медики ВСУ бунтуют. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки силами сопротивления Донецкой Народной Республики зафиксированы 10 обстрелов со стороны противника. Под огнем украинских силовиков находилось четыре населенных пункта: Горловка, Петровское, Докучаевск и Жабичево. При стрельбе использовались 82-мм минометы, гранатометы, вооружение боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В Докучаевске повреждены три жилых дома.

Народная милиция ДНР рассказала о потерях ВСУ

В минувшую пятницу в средствах массовой информации появились сообщения о том, что солдат 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии расстрелял из табельного оружия трех сослуживцев на почве национальных разногласий. Народная милиция ДНР сообщает, что по информации, поступившей от собственного источника, расследованием ЧП занимается военная служба правопорядка армии, которой противодействует командир бригады. Офицер отказал группе следователей в допуске в часть, сославшись на отсутствие у тех справок, подтверждающих отсутствие коронавируса.

Тем не менее следственная группа установила, что виновный в гибели cолдат рядовой Недосеков ранее служил в подразделении Ивано-Франковского филиала националистической организации «Фрайкор» и регулярно употреблял наркотики. До совершенного убийства Недосеков, употребив запрещенные вещества, побил ветерана Великой Отечественной войны за ношение георгиевской ленты. Преступник, по словам сослуживцев, отличался особым отношением к жителям юго-востока Украины, считая их людьми второго сорта.

После всего Недосеков начал хвастаться перед боевыми товарищами своим поступком, однако те не оценили его «храбрость». Во время выяснения отношений завязалась драка, в результате которой случилась перестрелка. Комбриг Гончарук всячески пытается скрыть обстоятельства происшествия и оказать давление на работу следственной группы.

Украинские военные части комплектуются медиками и контрактниками в принудительном порядке

На днях Минобороны Украины издало указ о принудительном призыве в армию гражданских запасников, имеющих профильные медицинские специальности. Народной милиции ДНР стало известно о состоянии выполнения указа в Харьковской области. Гражданские лица, имеющие военный билет и медицинское образование, начали массово получать уведомления с требованием явиться на военные сборы. Среди местного населения растет паника, многие призывают игнорировать повестки. Из 158 разосланных повесток 76 вручить не получилось — люди отказывались. В связи с этим военный комиссар Харьковского областного комиссариата привлек к распространению повесток сотрудников правоохранительных органов.

В Народной милиции ЛНР сообщают, как украинских срочников вынуждают подписывать контракты на продление службы в армии. Командование частей занимается шантажом. В подобного рода действиях замечены командиры 79-й и 17-й бригад ВСУ Валерий Курач и Владимир Дрибноход. За комплектацию бригад подобным образом официально отвечают заместители командиров частей по морально-психологическому обеспечению Луценко и Сушко.

Медики ВСУ устроили бунт

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о проведении учебных мероприятий с участием военных медиков украинских частей в зоне конфликта в период с 27 по 30 апреля. Занятия планировалось провести на базе 57-й мотопехотной бригады ВСУ. На фоне увеличившегося количества киевских силовиков, заболевших коронавирусом, медики из 93-й механизированной бригады отказались участвовать в занятиях, аргументируя свой ответ тем, что в 57-й части наблюдается уже 94 случай инфицирования COVID-19.

Медперсонал 93-й бригады потребовал от комбрига Дмитрия Брыжинского поголовного тестирования на коронавирус перед отправкой в 57-ю бригаду. Брыжинский не смог положительно ответить своим подчиненным и попытался замотивировать их повышенным денежным содержанием. Однако, зная командира как человека не выполняющего своих обещаний, медики отказались ехать в инфицированную бригаду. Теперь проведение занятий под угрозой срыва.