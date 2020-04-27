Армия США несет потери в Сирии ради краденой нефти и рейтинга Трампа

Двое американских военнослужащих пропали без вести после нападения неизвестных боевиков на их бронемашину. Инцидент произошел на оккупированной США и курдскими боевиками территории на востоке Сирии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Новое нападение

Источники в сирийской армии сообщили сирийскому агентству SANA о нападении на военных США. Бронеавтомобиль Hummvee был атакован и сожжен, когда следовал с территории нефтяного месторождения «Аль-Омар» в район месторождения «Ат-Танак». Двух военнослужащих, которые находились в автомобиле, не нашли — вероятно, нападавшие забрали их с собой.

Официальный представитель коалиции США полковник Майлз Кэггинс назвал сообщение о пропаже американских военнослужащих «фейком». Как и во всех предыдущих случаях, связанных с гибелью или пропажей американских военнослужащих.

Так, ранее в апреле офицер ВС США и двое боевиков курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты при внезапном нападении в районе населенного пункта Ас-Сур в Дейр эз-Зоре. Командование коалиции США заявило, что такого инцидента не было. Ранее 5 апреля американский военнослужащий погиб, когда его Hummvee был подбит ракетой ПТУР. В этих и других случаях полковник Кэггинс также отрицал гибель американцев.

Постоянная угроза

Большую часть нападений на американские силы и курдских боевиков за Евфратом приписывают «спящим ячейкам» «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) которые продолжают активно действовать за Евфратом. Прошло более года с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил об «окончательном разгроме ИГИЛ», однако количество нападений продолжает расти — ИГИЛ пользуется тем, что США и курдские силы слабо контролируют ситуацию на большей части территории за Евфратом и куда больше беспокоятся о возможных попытках Дамаска вернуть себе контроль над нефтяными месторождениями.

Однако оккупация породила другую силу, которая создает все больше проблем для США — за Евфратом растет местное движение сопротивления. Арабское население лишилось доходов, которые приносила нефть под контролем правительства Сирии, а курдские боевики полностью вытеснили арабов из местных административных структур. По данным Минобороны, незаконно добываемая и переправляемая в Турцию сирийская нефть приносила США до 30 млн долларов. Сейчас цены на нефть сильно упали, и оккупация восточной Сирии постепенно перестает оправдывать затраты США.

Гуманитарная ситуация за Евфратом катастрофическая. Курдские боевики, которые «охраняют» захваченную США нефть, стремятся раздавить любые протесты арабского населения, проводя одну за другой «полицейские операции» против недовольных (которых целыми семьями причисляют к ИГИЛ). В декабре 2019 года шейхи бедуинских племен пытались уговорить американцев и курдских полевых командиров направить часть нефтяных доходов на восстановление инфраструктуры, однако переговоры зашли в тупик — командующий SDF Мазлум Абди предложил шейхам крупную взятку, но отказался выделять средства на обеспечение нормальной жизни населения за Евфратом.

Полностью игнорируя местное население и закрывая глаза на угрозу, которую представляют «спящие ячейки» ИГИЛ, американские военные и курдские оккупанты за Евфратом оказались со всех сторон окружены врагами.

Цена американских выборов

Когда цены на нефть стали падать, США в Сирии зашли в тупик. Именно с этим связаны все новые и новые нападения за Евфратом, считает главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Я думаю, новое нападение — не фейк и не инсценировка, и неудивительно, что американцы все отрицают — информация о том, что в Сирии пропали хоть два, хоть один американский военный, сильно ударит по рейтингу Трампа и вызовет выступления со стороны всех политических групп Америки, в том числе «глубинного государства», — напомнил Бредихин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Вероятно, речь идет о ситуации, когда те или иные боевики недополучили денег от США и в похищении американских солдат увидели способ выйти из ситуации».

Американским оккупантам нужна охрана

Хотя доходы с захваченных месторождений нефти падают, недавно стало известно, что Штаты решили создать новые вооруженные формирования. Америке нужна в Сирии новая прокси-армия, которая не будет связана «курдским вопросом», и которая сможет встать между немногочисленными оккупантами и их врагами.

«Сейчас, чтобы подстраховать себя, американцы ведут набор арабских наемников, создавая буфер между своими силами и радикалами на востоке Сирии. Американский контингент Трамп наращивать не хочет — ему это не выгодно с точки зрения предвыборной кампании. Теперь американским солдатам в Сирии нужна охрана, как бы тяжело они ни были вооружены», — указал собеседник ФАН.

Пентагон и Белый дом вряд ли захотят финансировать новые войска из кармана американских налогоплательщиков — куда предпочтительнее оплачивать наемников доходами с оккупированной нефти. Тем не менее Трамп не выведет войска, уверен Бредихин.

«Оплачивать расходы на операции в Сирии за счет США — опять-таки непрестижный вариант для Трампа и для Пентагона, удар по имиджу и образу в глазах избирателя. При этом вывод войск тоже не предусмотрен, поскольку вывод войск из Сирии будет означать, что американцы уступят — уступят кому? России и Турции? Это с точки зрения США вообще недопустимо. Вывод войск возможен при определенных условиях, — предположил собеседник ФАН, — но условия должны быть такими, чтобы американцы сохранили влияние в Сирии. Американские войска необходимо будет заменить — но кем? Теми наемниками, которых они готовят сейчас? В любом случае, если и будет речь о каком-то выводе войск, то он будет проводиться в рамках единого комплексного подхода, включающего в себя и Сирию, и Ирак, и Афганистан, и будет ясно, кого американцы собираются оставить вместо себя и как они собираются это оплачивать».

Сейчас Сирия — большая предвыборная проблема для американского президента и он, вероятно, предпочел бы, чтобы в США о ней вовсе не вспоминали.

«В Сирии Трамп оказался в тупике, поскольку при любом варианте он теряет очки на выборах», — подытожил Антон Бредихин.

1 Организация запрещена на территории РФ.