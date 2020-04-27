الأسد يعيد الحياة السلمية إلى سوريا ، ويطهر مناطق حلب

إزالة الألغام ، واستعادة الصناعة والتعلم من الخبراء الروس - كيفية استعادة الحياة في المناطق المحررة في حلب وفقا لخطة بشار الأسد ، علق المحلل العسكري فيكتور بارانيتس لوكالة الأنباء الفدرالية.

تطهير منطقة الليرمون من الالغام

قال رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا ، أليكسي بوليوخوفيتش ، إنه بحلول نهاية أبريل من المقرر الانتهاء من تطهير واحدة من أهم مناطق حلب - الليرمون - التي تم تحريرها في منتصف فبراير 2020.

وفقًا لـبوليوخوفيتش ، فإن المتخصصين يشاركون بالفعل بنشاط في إزالة الألغام من مباني وشوارع المنطقة ، بمساعدة المتخصصين السوريين في ذلك. يشار إلى أن عدد العنصار المتفجرة التي تركها المسلحون أثناء الانسحاب من مواقعهم كبير للغاية - في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 50 مترًا مربعًا ، يوجد ما يصل إلى 25 لغما وافخاخ وقنابل.

ولفت رئيس أحياء حلب ، الليرمون والخالدية ، إبراهيم عثمان ، الانتباه إلى أن المنطقة المطهرة من المدينة مهمة للغاية ليس فقط بسبب العدد الكبير من المؤسسات الصناعية ، ولكن أيضًا لوجود بنية تحتية اجتماعية كبيرة. مثل ، على سبيل المثال ، كمحطة حافلات المدينة.

حاليا ، بالإضافة إلى إزالة الألغام، أعمال البناء جارية في المنطقة التي تحررت قبل بضعة أشهر ، بما في ذلك استعادة المباني المدمرة.

و قال "إن أصحاب الشركات يريدون البدء في إصلاح ورش اعمالهم، ولكن هذا لا يمكن أن يتم دون تصريح. خبراء البحث عن الالغام السوريونيعملون هنا و لكن بدون أصدقائنا الروس بالطبع ، لم يكن بإمكاننا القيام بذلك".

فيكتور بارانيتس ، مراقب عسكري لصحيفة كومسومولسكايا برافدا ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، أوضح أهمية وتعقيد عملية إزالة الألغام في المناطق المحررة حديثًا.

الانتصار على الإرهاب

كما لاحظ محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، لا يمكن استبعاد أنه قد يحاول الإرهابيون غزو أراضي منطقة حلب مرة اخرى. لذلك ، حتى يتم التدمير الكامل للإسلاميين المتطرفين في إدلب الكبرى ، من المستحيل التنبؤ بتطور الوضع في شمال غرب سوريا.

واضاف المحلل العسكري: "من أجل إقامة حياة سلمية في حلب أخيراً ، من الضروري تدمير الإرهابيين في شمال سوريا بالكامل. لأنه حتى لو لم يعملون الجهاديون المتطرفين علانية ، يمكنهم الزحف مثل العدوى من مكان الى آخر.

إن إزالة الألغام هو عمل مهم ونبيل ولكنه خطيرللغاية في مثل هذه الظروف. من الضروري ضمان السيطرة الكاملة ليس فقط على المنطقة نفسها ، ولكن أيضًا على المناطق المحيطة بها ، بحيث لا يكون التطهير ظاهرة مؤقتة"

وفقا لفيكتور بارنتس ، بالنسبة لحكومة بشار الأسد ، فإن مكافحة الإرهاب هي واحدة من أهم المهام وأكثرها إلحاحا.

بالنسبة للأسد ، فإن الانتصار على الإرهابيين لا يقل أهمية عن هزيمة أدولف هتلر على يد جوزيف ستالين. والواقع أنه من الواضح أنه لا يريد أن يعيش الإسلاميون المتطرفون على أرضه.

يجب أن تفهم أيضًا أن إزالة الألغام مهمة جدًا للحياة المدنية والصناعة والزراعة. لأنه في الوقت الحالي أن الأرض والمنشئات والمباني مليئة بالأجسام المتفجرة ، لا يمكن أن تكون هناك حياة هادئة - إنها حرفيا الحياة في حقل ألغام ، "يقول محاور وكالة الأنباء الفيدرالية.

معرفة روسيا وخبرتها

ووفقًا لمعلومات من الممثلين الرسميين لمركز المصالحة ، قام المتخصصون الروس بتحييد حوالي 3 آلاف هكتار من الأراضي ، وأكثر من 3.1 ألف مبنى مختلف و 274 كيلومترًا من الطرق.

كما لاحظ محاور وكالة الأنباء الفيدرالية، السوريون لديهم الكثير ليتعلموه من الروس في قضية إزالة الألغام ، وهو ما تسمح به هذه العمليات المشتركة.

"ليس لدى أي شخص في العالم خبرة في إزالة الألغام أعلى من الخبراء الروس. لا عجب أن لدينا مركز خاص حيث يتم اختيار أفضل الأشخاص الذين لديهم أفضل أنظمة إزالة الألغام.

بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أن نتذكر العدد الكبير من الألغام والقذائف والألغام الأرضية والفخاخ التي دمرها الخبراء الروس بالفعل في سوريا. لسوء الحظ ، ننسى أحيانًا أن نقول إن هناك الآلاف والآلاف من الاجسام المتفجرة خاطر رجالنا بحياتهم لتدميرها. وانهى فيكتور بارانتس إلى أنه "في الوقت الحالي ، لا يوجد جيش واحد في العالم لديه خبرة في إزالة الألغام مثل روسيا".