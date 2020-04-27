Карантинная закупка. Петроградский район Петербурга. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

На этот раз наша съемочная группа отправилась в Петроградский район Северной столицы. В одном из центральных и самых туристических мест города традиционно мало крупных супермаркетов. А что готовы предложить покупателям небольшие сетевые магазины?

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: