Канделаки назвала преемницу Пугачевой на сцене

Москва, 27 апреля. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в новом выпуске шоу «Прямой эфир» выразила мнение, что Лолита Милявская может заменить Аллу Пугачеву на российской сцене.

Во время интервью с Лолитой Канделаки выразила мнение, что именно она может заменить Примадонну на российской сцене.

«Если говорить о том, какая артистка могла бы заменить Аллу Пугачеву, дай ей 100 лет жизни... Но есть возрастное попадание в аудиторию. Женщин в России, по последним данным, на 10 миллионов физически больше, взрослых женщин много, и в аудиторию 35–55 лет ты попадаешь по всей стране в лоб», — заявила телеведущая.

При этом она уточнила, что «быть голосом страны, значит, быть самой народной, а не модной».

Лолита же отметила, что Алла Пугачева — «отдельная планета», передает «Вечерняя Москва».

Ранее в шоу «Вечерний Ургант» Лолита призналась, что во время самоизоляции сделала пластическую операцию, передавала «Газета.ру». По словам звезды, она «подрезала глаза». Операция была запланирована заранее, а во время режима самоизоляции появилось время на восстановление.

Кроме того, в самоизоляции Лолита записала видео, как она отстригает свои волосы. При этом певица утверждает, что это не челлендж Ольги Бузовой, а «просто надоело». Она даже пообещала подстричься налысо, однако видео заканчивается, когда волосы у Лолиты становятся до плеч.

Позднее психотерапевт Марина Ларина объяснила причину появления карантинного челленджа, участники которого должны на камеру отстричь себе волосы. По ее словам, данное испытание появилось не случайно. Оно говорит о некоей психической неустойчивости запертых в четырех стенах женщин.