Певица Штурм заработала полмиллиона рублей на беседах с пьяными поклонниками

Москва, 27 апреля. Певица Наталья Штурм придумала неординарный способ заработать деньги во время пандемии. Звезда уже отчиталась перед поклонниками о результатах своего стартапа — по ее словам, она заработала почти полмиллиона рублей на беседах с пьяными поклонниками.

Звезда 90-х в своем Instagram-аккаунте сообщила, что запустила «бизнес-проект» для пьющих поклонников. Она предложила свои услуги в качестве собутыльника и собеседника.

У артистки в пакет «Под ключ» включены беседы на любую тему, философия и фантазия, чокание через телефон, дружное молчание. Такой вид развлечения обойдется в 20 тысяч рублей за два часа. Однако можно оплатить почасово (10 тысяч рублей) или купить абонемент «все включено». За 200 тысяч рублей пьянка продлится до победного конца, пока кто-то из собутыльников не уснет.

Через пару дней певица рассказала об успехах своего проекта. За восемь часов работы заработала 350 тысяч рублей, похвасталась она.

Впрочем, по словам звезды, она столкнулась с некоторыми трудностями — большинство поклонников хотели обмануть ее и насладиться вечеринкой со артисткой на халяву.

Штурм также рассказала, почему ее услуги безопасны для возлюбленных алкоголиков и полезны для самих пьяниц.