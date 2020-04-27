Число заразившихся коронавирусом в мире превысило три миллиона

Вашингтон, 27 апреля. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в мире превысило три миллиона. Об этом сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, СМИ и других источников.

По его информации, жертвами коронавируса стали более 208 тысяч человек, выздоровели — свыше 878 тысяч.

При этом Всемирная организация здравоохранения сообщает о 2,8 миллиона заболевших и около 196 тысячах скончавшихся.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, пишет НСН.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от инфекции стран. Она уступает по числу заболевших только США — в Америке зафиксировано свыше 995 тысяч случаев заражения. Кроме того, серьезно пострадали Италия, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 87 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 7,3 тысячи пациентов удалось вылечить, 794 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В регионах действует режим самоизоляции, передает «Царьград».

Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.