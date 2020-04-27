Зеленский поднял вопрос об открытии рынков на Украине

Киев, 27 апреля. Власти Украины могут в конце недели открыть рынки в стране. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу», — отметил он, опубликовав обращение к гражданам на своей странице в Facebook.

По его словам, данный вопрос будет вынесен на обсуждение правительства 29 апреля. Отметим, что на Украине на сегодняшний день зарегистрировано 9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Тем не менее украинские власти намерены постепенно ослаблять карантинные меры. В частности, правительство страны планирует с 12 мая возобновить железнодорожное и автобусное сообщение. Речь идет как о пригородном сообщении, так и о поездках внутри городов, пишет «Газета.ру». Как отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, принятие данного решения зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.