Дамаск, 27 апреля. Пять человек вылечились от коронавируса в Сирии за сутки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Такое количество выздоровевших фиксируется в государстве вторые сутки подряд. Общее число справившихся с вирусом составляет 19 человек.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Сирийской Арабской Республике зафиксировано 43 случая заражения коронавирусной инфекцией и три летальных исхода.

Напомним, что первого пациента с COVID-19 в Сирии выявили в конце марта. Им оказался гражданин страны, прибывший из-за границы.

С целью предотвратить распространение инфекции сирийские власти объявили о введении карантина и установили запрет на перемещения между провинциями без острой необходимости.