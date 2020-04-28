Пример пандемии коронавируса не войдет в обновленные учебники школьной программы ОБЖ

В России готовится реформа школьного курса ОБЖ: в конце 2018 года утверждена концепция, а недавно завершена работа над содержательной частью обновленного учебного материала. Почему в новый курс «Основ безопасности жизнедеятельности» не войдет пример пандемии COVID-19, и какие знания в качестве обязательных предложили спасатели, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

— Юлия Сергеевна, вы стали одним из экспертов в работе над проектом нового федерального государственного образовательного стандарта курса ОБЖ. На каком этапе сейчас находится реформирование курса?

— Концепция уже утверждена, сейчас Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) проходит определенные согласования. Но самая острая проблема — это фактическое отсутствие учебников по ОБЖ, которые бы в большей степени отвечали тем вызовам, которые у нас появились за последнее время. Ведь что произошло с предметом ОБЖ с течением времени? Его основа была создана чуть больше 20 лет назад, с этого времени он лишь с некоторыми изменениями и дополнениями «кочевал» из года в год. Но наша жизнь очень быстро и серьезно поменялась: появились новые риски, новые профессии, новые виды деятельности.

Скажем, если сравнить то, что наполняло интернет-пространство 20 лет назад, и что происходит сейчас — это две разные реальности. В какой-то момент предмет ОБЖ при наличии лишь косметических правок перестал отвечать новым вызовам безопасности, поэтому совместно с очень интересной и разнообразной командой мы приступили к формированию нового учебнику по «Основам безопасности жизнедеятельности».

— Когда учебник попадет в школы?

— Могу сказать, что основная содержательная работа с ним завершена, но это довольно трудоемкий процесс: нельзя написать учебник, отнести его в типографию и через две недели получить тираж. Он должен пройти ряд определенных согласований, чтобы его утвердили в качестве учебного материала, рекомендованного для изучения в школах нашей страны. Сейчас мы ждем оценки экспертов, которые проводят экспертизу этого учебника. От их рекомендаций будет зависеть, нужны ли доработки, а также сроки передачи учебных материалов в школы. Надеемся, что это будет в обозримые сроки.

— Что принципиально нового в подаче ОБЖ мы увидим?

— Пожалуй, не буду раскрывать все карты, каким именно будет этот учебник — хочется сначала получить готовый продукт. Но могу сказать, что в нем есть несколько основных модулей, структурированных по сферам жизни. Это безопасность в быту и на транспорте, в социуме, информационная и кибербезопасность. Отдельный раздел посвящен здоровью и тому, как его сохранить. Отдельный — теме первой помощи.

— Учитывая условия, в которых мы с вами записываем это интервью, не могу не спросить — будет ли в учебнике раздел о коронавирусе?

— В нем есть глава, посвященная эпидемиям, пандемиям. И хотя этот раздел был сформирован до того, как мир охватила эпидемия коронавируса, не скрою: когда ситуация начала развиваться, был соблазн вставить блок про COVID-19, как пример. Но мы обсудили, подумали и поняли, что этого делать не стоит. Сейчас речь идет об эпидемии конкретного вируса, а ведь эпидемии в целом могут быть разнообразными. К сожалению, это не первая эпидемия, с которой сталкивается мир, и не последняя. По этому учебнику дети будут учиться и через несколько лет, и важнее, чтобы в учебном материале были отражены основные принципы. Мы даем в нем общие знания: какими путями передаются заболевания, какие есть способы этому противодействовать в обычной повседневной жизни. Говорим о том, что ликвидацией таких событий занимаются санитарно-эпидемиологические службы, и в каждом случае вырабатываются меры, которые необходимо соблюдать, чтобы быстрее локализовать вспышку. Конкретные примеры, как в ситуации с пандемией коронавируса, можно привести в дополнительных учебных пособиях, практических рекомендациях, видеоуроках. Они содержательно насытят учебный материал в дополнение к учебнику с базовыми принципами.

— Появится ли в учебнике блок по психологической помощи? Ведь этого понятия не существовало, когда составлялись первые учебные материалы по ОБЖ — Центру экстренной психологической помощи МЧС только в прошлом году исполнилось 20 лет. Заполнят ли ваши специалисты этот пробел?

— В курсе ОБЖ психологическая помощь будет представлена в двух блоках. Во-первых, в разделе про первую помощь, потому что психологическая поддержка — это одно из мероприятий первой помощи. Дело в том, что когда ты оказываешь человеку помощь в критических ситуациях, важно обратить внимание и на его психологическое состояние: в этот момент он может оказаться опасен для себя и окружающих. Мы приводим приемы для помощи другому и приемы самопомощи — это тот вид психологической поддержки, которую может оказать человек без специального образования.

Второй блок учебника, который создавался психологами, посвящен безопасности в социуме. В нем рассматриваются такие проявления, как конфликты и манипуляции. Отдельный акцент сделан на том, что делать, если явления приобретают характер опасностей: например, вовлечение в деструктивные секты, или когда конфликты приобретают угрожающий характер.

— Юлия Сергеевна, связана ли ваша личная вовлеченность в реформирование курса ОБЖ с опытом работы на выездах при чрезвычайных ситуациях и работе со спасателями? Возможно, вы не раз наблюдали, что многие несчастные случаи спровоцированы неграмотностью людей в плане собственной безопасности?

— Знаете, наверно все, что мы делаем, связано с нашим личным опытом: именно поэтому одни вещи нам интересны, другие — нет. Больше 20 лет назад я выбрала делом своей жизни работу в МЧС, и конечно мне интересны идеи культуры безопасного поведения. У нас внутри разных подразделений ведомства есть такая повторяющаяся штука: мол, у нас есть «узкоспециальные льготы стоять под стрелой, переходить улицу на красный свет и так далее». Но в нормальных профессиональных коллективах спасателей есть и продолжение этой шутки: «совершенно не обязательно этими льготами пользоваться».

Могу сказать, что и я, и огромное количество моих коллег из числа профессионалов в деле спасения людей при ЧС в быту ведем очень аккуратный образ жизни. Не потому, что чего-то страшно боимся, а потому, что знаем, какие могут быть последствия этой безграмотности. Мы их, к сожалению, наблюдаем в практике: видим, как из-за небрежности жизнь человека может быть быстро и непоправимо нарушена. Ты пожалел несколько часов на то, чтобы изучить приемы первой помощи, и это привело к тому, что в критической ситуации ты не смог оказать помощь своему близкому, ребенку, прохожему на улице.

Конечно, наше желание научить этому людей — некоторый профессиональный эгоизм: если культура безопасности в России будет развиваться, у нас будет меньше работы. Это именно то, чего мы желаем друг другу в профессиональные праздники.

— Я знаю, что работу с тем же посылом МЧС ведет в проекте «Научись спасать жизнь», где человеку объясняют ценность знаний по оказанию первой помощи. Что-то из этого проекта помогло в работе над новым учебником ОБЖ?

— Да, сначала мы начали развивать проект «Научись спасать жизнь», и в него вовлекалось все больше людей, и теперь навыки обучения первой помощи полным блоком вошли в курс ОБЖ, появились пособия для педагогов. В рамках развития национальных проектов школы оснащаются тренажерами для отработки приемов первой помощи. Меня радует, что эта работа идет системно. Очень комфортно работать с Министерством просвещения РФ: наши идеи получают там развитие.

У нас подобралась хорошая команда в проекте по реформированию курса ОБЖ — люди работают над ним не «для галочки», а потому что им искренне интересно. Надеюсь, внедрение такого подхода позволит нам через несколько лет увидеть результаты. Мы всегда желаем, чтобы эти знания детям не пригодились. Но каждый из нас может оказаться в той ситуации, когда либо ты окажешь помощь, либо это сделать некому.

Промежуток времени, в который ты можешь помочь человеку не умереть до приезда специалиста, очень короток. Это та точка, в которой некогда залезть в справочник, позвонить другу, посмотреть в Интернете видеоурок. И лучше иметь эти знания, чем в нужный момент обнаружить, что у тебя их нет.

— Как вы считаете, к преподаванию этих специфических знаний стоит привлекать спасателей?

— Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Если грамотно готовить учителей и давать им возможность повышать квалификацию, то учитель с педагогическим образованием лучше справится с этой задачей. Мы можем присутствовать на мероприятии классного часа, когда можно попросить специалиста задать вопросы о профессии или привести примеры из жизни. Но сотрудники МЧС не должны заменять педагогов. Мы хорошо умеем оказывать психологическую помощь и тушить пожары, но совершенно точно у большинства из нас нет педагогического образования.