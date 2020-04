Террористы в Идлибе не отказались от провокаций во время пандемии коронавируса в Сирии

Предательство Турции, распространение коронавирусной инфекции и потеря ранее занимаемых территорий — почему боевики вооруженных группировок в Идлибе чувствуют безысходное положение и устраивают провокации, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Владимир Джаралла.

Посол России в Сирии Александр Ефимов сообщил, что развитие пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 никак не повлияло на степень активности боевиков вооруженных группировок, действующих в провинции Идлиб.

Как замечает Ефимов, несмотря на подписанные в начале марта российско-турецкие соглашения, мы до сих пор наблюдаем всплески напряженности на северо-западе Сирии. При этом боевики вооруженных группировок нисколько не отвлеклись на борьбу с распространением коронавируса, продолжив устраивать провокации.

Александр Ефимов в заключение отмечает, что идлибская проблема по-прежнему требует решения, однако боевики пытаются строить из себя «жертв режима», хотя сами ответственны за происходящую ситуацию.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал происходящее в провинции Идлиб, а также то, как на положение дел на северо-западе Сирии повлияла угроза коронавируса.

Как замечает собеседник ФАН, охарактеризовать ситуацию в Идлибе можно словами «разброд и шатание», поскольку все стороны прекрасно понимают, что наступление «Сирийской арабской армии» (САА) остановлено было лишь на время, а уничтожение идлибского анклава террористов — неизбежно.

Владимир Джарала обратил внимание на произошедшие на днях боестолкновения членов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) и военнослужащих Турции, поскольку это не только обострило ситуацию, но и показало накопившийся ком разногласий.

Two protesters were killed and six others were wounded after the Turkish army targeted them with live bullets while trying to break up a sit-in on the M4 road near Nairab town in Idlib. pic.twitter.com/6wL5caPqQs