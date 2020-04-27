Террористы в Идлибе не отказались от провокаций во время пандемии коронавируса в Сирии

Предательство Турции, распространение коронавирусной инфекции и потеря ранее занимаемых территорий — почему боевики вооруженных группировок в Идлибе чувствуют безысходное положение и устраивают провокации, Федеральному агентству новостей прокомментировал политолог Владимир Джаралла.

Коронавирус и провокации

Посол России в Сирии Александр Ефимов сообщил, что развитие пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 никак не повлияло на степень активности боевиков вооруженных группировок, действующих в провинции Идлиб.

Как замечает Ефимов, несмотря на подписанные в начале марта российско-турецкие соглашения, мы до сих пор наблюдаем всплески напряженности на северо-западе Сирии. При этом боевики вооруженных группировок нисколько не отвлеклись на борьбу с распространением коронавируса, продолжив устраивать провокации.

⬆️ #Syrie #Syria #Idlib

2. Des manifestants ont barré la route entre la ville de Ma'arat al-Na'asan et Miznaz pour empêcher l'ouverture du passage commercial vers les zones tenus par le régime. pic.twitter.com/39G7GZRich — Breizhman (@Breizhman1983) April 27, 2020

#Syrie : Un enregistrement vocal de Sadeq Zakkour, le chef du conseil d'#Armanaz pro #HTS dans la campagne #Idlib , dans lequel il menace ses employés pour les forcer à manifester sur l'autoroute M4 afin de barrer la route aux manoeuvres russo-turques. pic.twitter.com/U8oyGzb2NF — Eli ☀️???? (@Haleksandrony) April 27, 2020

Александр Ефимов в заключение отмечает, что идлибская проблема по-прежнему требует решения, однако боевики пытаются строить из себя «жертв режима», хотя сами ответственны за происходящую ситуацию.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал происходящее в провинции Идлиб, а также то, как на положение дел на северо-западе Сирии повлияла угроза коронавируса.

Боевики понимают безысходное положение

Как замечает собеседник ФАН, охарактеризовать ситуацию в Идлибе можно словами «разброд и шатание», поскольку все стороны прекрасно понимают, что наступление «Сирийской арабской армии» (САА) остановлено было лишь на время, а уничтожение идлибского анклава террористов — неизбежно.

«Понимают это и действующие на северо-западе Сирии боевики, в том числе протурецких вооруженных группировок. Отсюда их выступления, что Акнара бросила и предала их. Кроме того, добавляется соперничество между различными вооруженными группировками», — говорит эксперт.

Владимир Джарала обратил внимание на произошедшие на днях боестолкновения членов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) и военнослужащих Турции, поскольку это не только обострило ситуацию, но и показало накопившийся ком разногласий.

Two protesters were killed and six others were wounded after the Turkish army targeted them with live bullets while trying to break up a sit-in on the M4 road near Nairab town in Idlib. pic.twitter.com/6wL5caPqQs — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) April 26, 2020

«Ситуация в Идлибе утомила боевиков, которые все сильнее понимают безысходное положение и единственный путь на спасение — политическое урегулирование при диалоге с Дамаском», — говорит политолог.

Террористы не могут бороться с коронавирусом

По словам Владимира Джараллы, на занятых террористами территориях Идлиба медицинский контроль отсутствует полностью, поэтому следить или бороться с распространением коронавируса боевики попросту не в состоянии. Все это может представлять угрозу для всего Ближнего Востока.

«В Идлибе и пограничных районах Турции власть крайне слаба, поэтому говорить об организованных медицинских мероприятиях по борьбе с коронавирусом не приходится. Скорее эта ситуация лишь показывает отсутствие управляемости над боевиками. Нужно понимать, что любое обострение опасно для внутренней ситуации в Турции», — заключил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.