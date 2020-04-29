Первое мая 2020: как отдыхаем, история, будет ли салют, ограничения из-за коронавируса

Первомай, 1 Мая — это один из любимых в России праздников, который символизирует окончательное наступление весны, начало поездок на дачи, на шашлыки, на курорты. Увы, в этом году эти радости в мае будут недоступны: из-за пандемии, вызванной коронавирусом, все публичные мероприятия в России и в большинстве других стран запрещены. Праздник пройдет дома с соблюдением режима самоизоляции.

Сколько отдыхаем в мае 2020 года

Хотя из-за эпидемии последнюю неделю марта и весь апрель предприятия фактически не работали, тем не менее выходные в начале мая никто не отменял. Первомайские праздники продлятся пять дней — с 1 по 5 мая включительно. На День Победы отдыхать будем три дня — с 9 по 11 мая включительно.

История праздника 1 Мая

Первомай как праздник профсоюзов появился в середине XIX века, это было рабочее движение, участники которого в первую очередь требовали восьмичасового рабочего дня. Это движение началось в Австралии, затем его подхватили рабочие Канады и США. В США демонстрации сопровождались стычками с полицией, в результате которых жертвы были с обеих сторон. Насколько организаторов беспорядков из числа рабочих-анархистов были приговорены к повешению, пятеро из них были казнены.

В память о казненных в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. Это было сделано по предложению американских рабочих, запланировавших забастовку на 1 мая 1890 года. Праздник стал ежегодным.

В Советской России в 1918 году Первомай стал государственным праздником, получив название День Интернационала. В 1972 году праздник получил новое название — День международной солидарности трудящихся — Первое Мая.

В СССР праздник отмечался очень широко: демонстрациями трудящихся, маевками, после войны — парадами и салютами в городах-героях. Выходными и праздничными днями стали 1 и 2 мая.

С 1992 году Первомай переименован в Праздник Весны и Труда. Традиция демонстраций и шествий в этот день сохраняется, как правило, организаторами массовых акций выступают профсоюзы. Парады и салюты 1 Мая сейчас официально не проводятся.

Первомай на фоне коронавируса

Из-за пандемии коронавируса все публичные мероприятия на майские праздники отменены. При соблюдении определенных достаточно строгих условий людям разрешено выехать на дачу. При этом продукты нужно закупить заранее, по пути не совершать остановок, находясь за городом, не покидать свои дачные участки.

В связи с эпидемией общественный транспорт в праздники работает по сокращенной схеме, количество электричек резко уменьшено. В некоторых городах для поездок необходимо получить пропуск.