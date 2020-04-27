Врач рассказал, какие внутренние органы поражает коронавирус

Санкт-Петербург, 27 апреля. Коронавирус, вызвавший мировую пандемию, атакует не только легкие, но и другие внутренние органы. Об этом в понедельник заявил замглавы петербургского НИИ эпидемиологии Александр Семенов.

В частности, инфекция поражает кишечник, почки и печень. Проблемы с почками часто наблюдаются у пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии. Кроме того, известны случаи, когда у инфицированных людей случалось поражение сердечной мышцы.

«Мы говорили об этом с самого начала, это не грипп, это не очередной метапневмовирус, риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Выяснилось, что вирус поражает отнюдь не только дыхательные пути», — отметил Семенов, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Специалист также подтвердил, что коронавирусная инфекция влияет на обоняние человека. Симптомом заболевания является полная потеря способности улавливать запахи или путаница в запахах. Например, для зараженного человека колбаса может пахнуть лимоном. Это объясняется тем, что коронавирус воздействует на нервные ткани.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.