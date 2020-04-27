Стало известно о переговорах по открытию границ в Евросоюзе

Брюссель, 27 апреля. Представители многих стран Европейского союза на совете по туризму поддержали необходимость скоординированного и поступательного подхода к открытию границ на базе совместно принятых критериев, сообщил источник в институтах власти союза.

На фоне пандемии коронавируса Евросоюз ввел масштабные запреты в области социально-экономический жизни. В частности, закрыты границы между странами союза, ограничено авиасообщение.

«Многие министры поддержали скоординированный, пошаговый подход ЕС к открытию границ и (возобновлению. — Прим. ФАН) поездок на основе совместно принятых протоколов и критериев», — сказал источник РИА Новости.

Министр туризма Хорватии Гари Каппелли подчеркнул, что будет крайне важно подключить эпидемиологов к процессу открытия границ и возобновления туристических потоков, говорится в релизе по итогам встречи.

Отмечается, что туризм, сильно пострадавший от борьбы с эпидемией, покрывает около 10% ВВП Евросоюза, в этой сфере занято порядка 12% работающих в союзе людей. При этом разброс долей туризма в ВВП отдельных стран ЕС сильно рознится — от 2,6% в Словакии до 20,6% в Греции.

В релизе указано, что министры поддержали выработку новых мер помощи сектору туризма на национальном и наднациональном уровнях ЕС. Более того, они назвали сферу туризма одной из приоритетов плана восстановления Европейского союза от кризиса.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, в мире свыше трех миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 900 тысяч человек смогли победить болезнь, от инфекции скончались 209 тысяч человек, напомнила «Газета.ру».