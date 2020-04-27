Соломин отреагировал на присвоение ему Путиным звания Герой Труда РФ

Знаменитый советский и российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин признался, что суеверен, поэтому в присвоение ему звания Герой Труда РФ окончательно поверит только через несколько дней.

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России прокомментировал Федеральному агентству новостей указ президента страны Владимира Путина от 27 апреля о награждении его высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

— Юрий Мефодьевич, поздравляю вас с таким значимым достижением!

— Подождите немного, вот все устаканится, а потом будем [говорить об этом].

— Как вы узнали о том, что глава государства присвоил вам звание героя труда?

— Мне позвонила Галина Вячеславовна [Дикалова], это мой помощник, секретарь. Потом мне позвонили другие люди и сказали, что он (Владимир Путин. — Прим. ФАН) обычно всегда подписывает [такие указы] перед 1 мая. Я ответил: «Ну, пока никому не говорите, подождем!» (Смеется). Потому что время-то, видите, какое сложное. А я суеверный. Вот когда сообщат об этом через пару дней…

— Как вы себя вообще чувствуете сейчас?

— Я немножечко приболел. Но это [присвоение почетного звания] как лекарство, конечно.

— Надеюсь, приболели не коронавирусом?

— Нет-нет! Я успел еще раньше прихватить другое. Но тоже ничего хорошего. Все-таки возраст есть возраст (18 июня Соломин должен отпраздновать 85-летний юбилей. — Прим. ФАН).

В понедельник Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте Кремля. За особые трудовые заслуги перед государством и народом были отмечены, кроме Соломина, также Леонид Белых, Дмитрий Миндиашвили, Александр Моторин и Леонид Рошаль.

В ноябре прошлого года Народный артист СССР попал в больницу, но, как заявили тогда в Малом театре, это была не экстренная госпитализация.