Москва, 27 апреля. Публикация в чешских СМИ о якобы приезде сотрудников спецслужб России для отравления мэра Праги и муниципального чиновника должна быть проверена на дезинформацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все, что было опубликовано в СМИ Чехии, требует доскональной проверки на наличие фейков и на наличие источников информации в этой стране и во всей евроатлантической махине, которая была создана для противодействия распространению недостоверной информации», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД РФ напомнила, что в чешской прессе в последнее время появлялось немало и других «не менее отвратительных» примеров вбросов. Захарова призвала провести полноценное журналистское расследование, чтобы выяснить, кто стоит за распространением подобных материалов.

«Очевидно, что нашими двусторонними отношениями начинают заниматься третьи силы, а именно просто их портить», — констатировала дипломат.

Захарова добавила, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был совершен при финансовой и информационной поддержке со стороны США.

Ранее в чешском журнале Respekt появился материал, в котором утверждалось, что в европейскую страну три недели назад якобы прибыл сотрудник российских спецслужб с ядом, чтобы отравить местных чиновников, причастных к сносу памятника. Речь в публикации идет о главе администрации района Прага-6 Ондржее Коларже и мэре чешской столицы Зденеке Гржибе, которым в день прибытия россиянина обеспечили усиленную охрану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщение о попытке отравления чешских чиновников, пишет НСН.

Памятник Коневу, освободившему Прагу от немецко-фашистских захватчиков, снесли 3 апреля по решению муниципальных властей, передает «Царьград». Монумент был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.