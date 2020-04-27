Названа группа крови, повышающая риск заражения коронавирусом

Москва, 27 апреля. Люди, имеющие вторую группу крови, больше других подвержены заражению COVID-19. Об этом рассказал член комитета Совфеда по социальной политике, детский хирург, заслуженный врач России Владимир Круглый.

По его словам, эту особенность удалось установить в Китае, где проводились исследования на предмет связи вероятности заражения и формы течения нового коронавируса с группой крови.

«В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%», — сказал врач.

Он отметил, что аналогичных исследований и заключений из других стран пока не поступало, поэтому полностью доверять этому выводу не стоит.

Ранее микробиолог Евгений Плисов рассказал, представители каких профессий находятся в наибольшей опасности заразиться коронавирусом, передает «Вечерняя Москва». По мнению специалиста, особо подвержены заболеванию находящиеся на передовой врачи, а также кассиры и таксисты.

Плисов подчеркнул, что подхватить инфекцию с равной вероятностью может и человек из любой другой профессии, не соблюдающий рекомендации по безопасности.

Как сообщает «ФедералПресс», за последние сутки в России зафиксировано 6 198 новых случаев заражения коронавирусом и 50 летальных исходов. Инфекция найдена в 84 регионах страны. Общее число больных с COVID-19 в стране составляет 87 147.