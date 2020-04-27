Соловьев: Волна внимания к фильму «Шугалей» может помочь спасти плененных в Ливии ученых

Телеведущий Владимир Соловьев планирует смотреть премьеру фильма «Шугалей» и считает, что резонанс после выхода картины на экраны может поспособствовать возвращению плененных в Ливии ученных домой.

Прогноз о роли художественного фильма, снятого по реальным событиям и посвященного участи российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, журналист озвучил в эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей.

«Некая волна общественного внимания после выхода фильма может помочь привлечь общественное внимание. К этой теме, насколько мне известно, внимание приковано давно. Люди этим занимаются, МИД также делает все возможное для скорейшего возвращения россиян на родину», — считает Соловьев.

Он поделился с ФАН, что планирует смотреть фильм. Однако подчеркнул, что, помимо кино, важно не забывать следить и за реальными событиями, связанными с положением российских социологов.

«Все сейчас сосредоточены на этой теме. Я надеюсь, что рано или поздно наши соотечественники окажутся дома. Постараюсь, если будет возможность, посмотреть фильм. Но каким бы ни было талантливым кино, важно не забывать следить за реальными событиями в Ливии», — заметил телеведущий.

Премьера художественного фильма «Шугалей», который снят по реальным событиям, состоится 1 мая на телеканале НТВ.

Напомним, российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан имели при себе комплект необходимых для осуществления исследовательской деятельности документов и прибыли на территорию североафриканского государства по официальному приглашению. Однако террористы ПНС схватили их и поместили в частную тюрьму «Митига», которую возглавляет военный преступник Абд аль-Рауф Карра. В плену у боевиков социологи находятся практически год, их незаконно удерживают без предъявления официальных обвинений.

Карра является главарем бандформирования RADA, входящего в структуру «МВД» ПНС. Этим «министерством» руководит Фатхи Башага, ООН обвиняет его в тесном сотрудничестве с исламистской коалицией «Фаджр» и джихадистами, связях с различными вооруженными формированиями Мисураты, а также в применении средневековых пыток к безвинно заточенным в частных тюрьмах ПНС людям.

Помимо этого, Башага имеет высокопоставленных союзников в американском правительстве. Он лоббирует собственное продвижение по «карьерной лестнице» с помощью влиятельных друзей в Соединенных Штатах Америки. Ранее ФАН сообщал, что приказ пленить граждан РФ, официально находящихся на территории Ливии, отдали из Вашингтона и Башага лично отвечал за «операцию» похищения ученых.