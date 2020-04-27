Юлия Снигирь рассказала, как не сойти с ума на карантине

Москва, 27 апреля. Известная российская актриса Юлия Снигирь рассказала, как сохранить здоровую психику, оставаясь дома на карантине. По словам девушки, спасением может стать строгий распорядок дня, от которого нельзя отходить.

Распорядок самой Юлии довольно простой и не требует каких-то особых усилий. Звезда «Обитаемого острова» советует россиянам начинать день с зарядки (хотя бы 15 минут), выпивать стакан воды или травяного чая, чередуя их каждые 1,5 часа, посмотреть смешное видео или почитать смешную книгу. Кроме того, не лишним будет проветривать воздух в квартире на 10 минут и время от времени смотреть на что-нибудь зеленое.

«Где-то прочитала, что это расслабляет глаза и ум», — пишет Снигирь в Instagram.

Актриса также призналась, что, оказавшись на самоизоляции, ей стало трудно концентрироваться. Из-за скуки и сидения на месте мысли начали разбегаться. Тогда девушка решила прибегнуть к медитации, чтобы успокоить ум, но пока что у нее это не слишком получается.

Напомним, что Юлия Снигирь получила широкую известность после дилогии фильмов Федора Бондарчука «Обитаемый остров», снятых по мотивам одноименной повести Стругацких. Она также играла в фильмах «Распутин», «Контригра», «Кровавая барыня» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».