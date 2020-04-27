Гаспарян не удивлен очередному фейковому расследованию Навального о коронавирусе

Москва, 27 апреля. Очередное «расследование» скандального блогера Алексея Навального о коронавирусе вызвало общественное негодование. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) вновь сфабриковал свое расследование и представил ложные тезисы, отметили эксперты.

Команда Навального на днях опубликовала видеоролик «Коронавирусный барак Сергея Собянина. Карантин без воды». Авторы утверждают, что жильцов хостела «Омега» в Чертаново, где был выявлен случай заражения коронавирусом, круглосуточно охраняют, не предоставляют им еду, а продукты им приходится передавать на веревке через окна.

Между тем Telegram-канал «ШАФРАН» указал, что попытка словить хайп на теме карантина в хостеле «Омега» построена на традиционном для Навального передергивании фактов вперемешку с откровенной ложью.

Администратор хостела находится в здании 20 часов в сутки, оперативно предоставляет необходимую помощь. Между тем постояльцы регулярно нарушают карантин. Например, уходят через пожарную лестницу, чтобы купить алкоголь. Более того, жильцам дают бесплатную еду, но они, напившись, выбрасывают ее из окон.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров, комментируя очередное «расследование» блогера, отметил, что задача врагов России — расшатать ситуацию в стране и штамповать фейки. Навальный всегда это делал, делает и будет делать, «пока в конце концов его не посадят за это в тюрьму», подчеркнул парламентарий.

Политолог Армен Гаспарян не удивлен очередному псевдорасследованию Навального. По его словам, ожидать от «оппозиционера» чего-то другого не стоило.

«В чем новость? То, что Навальный выпустил очередной фейк, или то, что он в очередной раз соврал? Если есть люди, для кого деятельность бьюти-блогера представляет интерес, и они до сих пор не понимают механизма, то я им сочувствую, потому что в 21 веке, имея интернет, непонятно, что нужно иметь вместо мозга. Для всех остальных нет никакой новости в том, что Навальный делает всегда одно и то же», — сказал Гаспарян в беседе с «НьюИнформ».

Он также напомнил, что основатель ФБК так ни разу и не извинился за свою ложь в расследованиях.

Блогер продолжает критиковать карантин, который, по словам врача высшей категории Владимира Зайцева, является обязательным условием для всех, у кого выявлена инфекция. Однако Навальный совершенно забывает упомянуть, что такие меры используются во всем мире, в том числе в Германии и США.