«Воин света»: восемь лет назад погиб Герой РФ подполковник спецназа Анатолий Лебедь

«Воин света» — так называли человека-легенду Анатолия Лебедя, погибшего восемь лет назад. Иногда же о нем говорили «человек-война»: за умение преодолевать боль и страх, за умение работать за пределом человеческих возможностей, за умение «чувствовать» бой и непреклонно доводить начатое дело до конца.

Герой Российской Федерации подполковник спецназа Анатолий Лебедь погиб в результате нелепого случая — не удержался в седле своего мотоцикла на прекрасно знакомом ему участке дороги. Один миг — и российский спецназ потерял специалиста высочайшего класса, самого, пожалуй, именитого бойца российской армии, которому было суждено выжить в сотне тяжелейших боев и погибнуть на улице Москвы в дорожной аварии.

Герой Российской Федерации, кавалер трех орденов Красной Звезды (СССР), ордена «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени (СССР), трех орденов Мужества (РФ), ордена Святого Георгия IV степени (РФ). Такого «иконостаса», пожалуй, больше нет ни у одного российского боевого офицера. Однако здесь нужно сказать, что треть этих наград Анатолий Лебедь заслужил, воюя на протезе, после того, как в 2003 году взрывом мины ему оторвало ступню. Но он нашел в себе силы и мужество не только заново научиться ходить, но и бегать, и даже прыгать с парашютом. Он стал продолжателем величайшей по своей силе традиции, заложенной летчиком Алексеем Маресьевым еще во время Великой Отечественной войны.

Во время войны в Афганистане, куда Анатолий Лебедь попал в качестве борттехника вертолета Ми-8, у него проявились волевые качества, позволяющие бесстрашно действовать в условиях боевой обстановки. А таких ситуаций жизнь ему подкидывала более чем достаточно — служить ему выпало в 239-й отдельной вертолетной эскадрилье в экипаже Николая Саиновича Майданова (Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации (посмертно). Мало того, что эта эскадрилья работала на обеспечение отрядов 15-й бригады специального назначения и в полной мере хлебнула лиха, так еще и сам Николай Майданов славился своим бесстрашием: спецназовцы всегда знали, что если летит экипаж Майданова, то никакого слабодушия в бою не будет — этот вертолет сядет в любом месте, под любым огнем, и заберет всех до единого.

За боевую работу в Афганистане Анатолий Лебедь был удостоен четырех боевых орденов. После вывода войск некоторое время продолжал служить в вертолетных частях в Сибири и Забайкалье, но затем уволился и добровольцем уехал к сербам. В 1999 году, когда заполыхал Дагестан, он приехал туда. Лебедь воевал в одном из отрядов местной самообороны, а затем подписал контракт с 45-м разведывательным полком ВДВ и уже в полной мере окунулся в боевые операции, выполняемые соединением на территории Чеченской Республики.

В июне 2003 года взрывом мины ему отрывает правую ступню. Фактически — это конец карьеры спецназовца, но Анатолий Лебедь совершает практически невозможное: он уговаривает командование оставить его в строю и демонстрирует способность бегать и прыгать. И уже через полгода, после этого тяжелого ранения во время очередной стычки с боевиками, он в одиночку уничтожает группу боевиков, за что впоследствии получает «Золотую Звезду» Героя России.

«Если о глобальном думать начнешь — забудешь о тех, с кем задачу выполняешь. Вот эти 10-15 человек, которые рядом с тобой, — и есть твоя Родина», — говорил Анатолий Лебедь.

Когда началась война с Грузией, Анатолий Лебедь участвовал в операции по захвату порта Поти, где им прямо у причальной стенки был уничтожен практически весь грузинский военно-морской флот.

Заместитель командира 45-го разведывательного полка ВДВ Владимир Селиверстов вспоминал о той ситуации.

«Разведывательных данных по порту Поти не было никаких: есть там противник или нет — мы не знали. А там оказались грузинские спецназовцы, — рассказывал Селиверстов. — Все могло закончиться перестрелкой, а Толя слез с БТР и позвал старшего. Говорит ему: «Ну что, все, мы приехали. Давайте, сдавайтесь». И автоматом ему в живот тычет. Командир грузинского спецназа проявил слабость — эту слабость увидели его подчиненные. Уже доходило до того, что наши разведчики подползали к готовым к бою грузинам и говорили: «Ну что, встаем, сдаем оружие». 50% успеха — это действия Толи Лебедя, они дали людям возможность развернуться. Он вышел один, хотя мог просто за обратную сторону брони скатиться или подать команду «к бою», и тем самым спровоцировать огневой контакт, который был не выгоден нашей стороне. Это его заслуга, это был подвиг».

За эту операцию Анатолий Лебедь был награжден орденом Святого Георгия IV степени за номером 003. Одним из первых в России.

Раян Фарукшин сделал с ним хорошее интервью, где Анатолий Лебедь сказал замечательные слова, которые должен помнить каждый, кто пытается ставить под сомнение работу спецслужб по искоренению различных радикальных террористических группировок.

«Если бандит взял в руки оружие и убивает, присваивает чужое — его надо уничтожить немедля. Да, здесь в горах. Иначе он почувствует безнаказанность и вылезет грабить в центре Москвы. Боевик должен знать: сделал зло — спрятаться не получится, найдем. И отвечать ему придется по-взрослому. Понимаешь, чем больше задавим наверху, тем меньше их в города спустится», — говорил Лебедь.

Анатолий Лебедь как никто другой знал цену действиям армии и спецслужб, направленным на уничтожение терроризма — он был в самом центре острых событий.

К сожалению, судьба не дала ему шанс спокойно уйти на пенсию. Вечером 27 апреля 2012 года он не справился с управлением своего мотоцикла и разбился прямо перед входом в парк «Сокольники». Ему было 48 лет.

На территории Рязанского воздушно-десантного училища имени В. Ф. Маргелова ныне стоит памятник Герою России Анатолию Лебедю. Офицеру, который на долгие годы для будущих поколений защитников Родины станет образцом для подражания, примером мужества, стандартом служения своему Отечеству.