Москва, 27 апреля. Киев настолько достал Вашингтон своим нытьем об опасности перед «российским агрессором», что погрязшие в своих проблемах с коронавирусом США просто «сунули» Украине Михаила Саакашвили, заявил Захар Прилепин.

Российский писатель был командиром батальона одного подразделений в Донецкой Народной Республике, а сейчас возглавляет новую партию «За правду». В эфире телеканала «Россия 1» он прокомментировал назначение Саакашвили на должность вице-премьера Украины. На этой должности одиозный политик будет курировать реформы. Прилепин назвал Саакашвили «предметом отвратительного кадрового выбора», но других вариантов, по его словам, у США нет, поэтому Киеву снова «засовывают» Саакашвили.

«Это же не Трамп засовывает, не какие-то американские силы, а один из самых маленьких центров влияния, который работает на Саакашвили», — добавил он.

По словам Прилепина, бывший президент Грузии уже все проиграл на Украине и у него нет никакой поддержки, однако «плохая, отработанная, ненужная, неуважаемая самими украинцами фигура вбрасывается обратно в украинскую политику».

Писатель обратил внимание, что сейчас звучат мнения о том, что Саакашвили — военный преступник и это назначение для России неприемлемо.

«В моем понимании 90% украинского истеблишмента – это военные преступники, они убивали людей на Донбассе. Больше одним Саакашвили – меньше, они все там преступники», — подчеркнул он.

Прилепин напомнил, что Саакашвили уже успел побывать губернатором Одесской области: «Управлял вместе с нашей Машей Гайдар другими россиянами, ничего, по сути, не меняется».

По мнению писателя, украинский народ сейчас, скорее всего, вообще не понимает, что происходит. Убрали Порошенко, выбрали Зеленского, думали, что носитель здравого смысла, но оказалось, что все не так просто.

«Зеленский и сам думал, у него высокая вариативность решений, а она малая – либо ты идёшь к России, там тебя сзади держат «правосеки». Европа тоже начинает заигрывать с Россией и скидывать Украину. Он к Америке, она говорит: так, короче, вот, Саакашвили возьмите себе», — добавил он.

Торг, по мнению Прилепина, между Киевом и Вашингтоном идет именно такой.

«Просто Украина не нужна Америке, и ей засунули этого персонажа», — подчеркнул экс-комбат.

Он также выразил надежду, что жители Украины в конце концов поймут, что кроме России их на самом деле не спасет никто, «которая примет однажды, потушит все пожары, обнимет, расцелует и, может быть, даже напоит молоком».