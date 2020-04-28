Депутаты «удалят» клиентов из офисов банков и госструктур на время пандемии

Россияне могут получить больше возможностей для того, чтобы удаленно взаимодействовать с государственными структурами и банками, — без необходимости физически собирать и предоставлять справки и иные документы. Идею подготовить соответствующий законопроект, помимо прочих, депутаты Госдумы собираются обсуждать на встрече с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной 28 апреля, узнало Федеральное агентство новостей.

На обсуждение вынесут и новеллы, которые позволят снизить нагрузку на кредитные организации, бизнес и на самих граждан: в частности, возместить убытки и раздать деньги в сумме до 3 трлн рублей. Все эти меры нацелены на поддержание экономики страны, полагают эксперты.

Важнейший вопрос — стабильность финансовой и банковской системы России, его будут обсуждать парламентарии на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Мероприятие запланировано на 28 апреля, стало известно ФАН.

«Стабильность банковской системы позволяет нам уверенно проходить этот непростой период. Для банковской системы это напряжение, затраты, которые тоже надо иметь в виду, потому что если этого не учесть, то это может стать и проблемой банковской системы. Тогда экономика может столкнуться с очень серьезными проблемами», — рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавляет: депутаты будут обсуждать с руководством регулятора, какие законы нужно принять для того, чтобы кредитование предприятий и россиян развивалось активнее.

«Также буду говорить о тех законах, которые позволили бы [банкам] удаленно взаимодействовать с заемщиками, чтобы они не приходили в офис в госструктуры для получения справок и документов, и чтобы взаимодействие было более удобным, чтобы не увеличивать риски распространения заболеваний», — отмечает Аксаков.

Среди предложений депутатов есть и более масштабные. В частности, денежная компенсация убытков бизнесу и населению. Экономический кризис, начавшийся на фоне распространения коронавируса нового типа, можно преодолеть, если возместить все затраты на борьбу с этой эпидемией, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«В ЦБ считают, что деньги народу давать не нужно, только продовольственные пайки. Но если мы на домашнем аресте сидим месяц, то у нас закончится не только еда, но и моющие средства, промышленные товары, а нам будут приносить только пайки? Нам говорят, что коронавирус может продлиться до августа. Вопрос надо решать иначе», — рассуждает парламентарий.

По его подсчетам, на компенсации, в том числе, безработным и многодетным гражданам, а также предприятиям МСБ потребуется три триллиона рублей, и эти средства есть в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Сейчас, отмечает депутат, в нем 11 трлн рублей.

«За месяц нужно потрать 350 млрд рублей. За три месяца — триллион, по максимуму будем считать. А еще 2 триллиона — это оказание помощи бизнесу», — делится оценками Арефьев.

Поэтому одним из его вопросов к главе ЦБ будет вопрос о том, как выделенные (если и не в указанном объеме) деньги будут проходить через финансовую систему, и как поступят получателям.

«Еще вопрос: не пора ли снизить норматив обязательных отчислений в фонд страхования вкладов? Туда банки отчисляют довольно крупные деньги на случай банкротства [банков]», — добавляет депутат.

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее решили, что снизят до конца этого года ставку отчислений банков в фонд страхования вкладов (ФСС) с 0,15% от ежеквартальных остатков по счетам до 0,1%. Это может дать банкам экономию на привлечении вкладов в размере 18,6 млрд рублей в квартал, или 70–75 млрд рублей за год, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

На предстоящем совещании речь пойдет, в общем, о различных мерах поддержки и восстановления экономики России, резюмирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Судя по всему, при оптимистичном сценарии Центробанк будет разговаривать с Государственной думой по поводу поддержки совокупного спроса в экономике за счет соответствующей поддержки населения и бизнеса, отмечает эксперт.