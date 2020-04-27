Патриарх Кирилл ввел ответственность для священников за нарушение мер по COVID-19

Москва, 27 апреля. Глава РПЦ патриарх Кирилл установил «ответственность священнослужителей» за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Представители рабочей группы объяснили, что на начальных этапах распространения инфекция не всеми была воспринята как серьезная угроза, и это привело к игнорированию предостережений врачей и священноначалия. Халатное отношение к безопасности и здоровью граждан в отдельных монастырях и храмах стало причиной большого количества случаев заражения.

«В связи с этим святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

На сайте Московского патриархата уже опубликован текст соответствующего распоряжения главы РПЦ.

Из документа следует, что в тех случаях, когда несоблюдение распоряжений и указаний священноначалия приводит к заражению человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Патриарх Кирилл в связи с пандемией ранее просил соблюдать меры безопасности не только священнослужителей, но и верующих. Глава РПЦ обращался к прихожанам с просьбой временно не посещать храмы, а смотреть богослужения по телевизору, напоминает телеканал «МИР 24».