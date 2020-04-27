Второй пакет поддержки граждан вступил в силу. События дня. ФАН-ТВ

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике или на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки — это так пальцем в небо», — отметил Песков.
«Тем более, мы с вами это тоже знаем, наступил весенне летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий — пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка, и сегодня мы поговорим об этом подробнее, обсудим конкретные решения, которые необходимо принять сейчас», — отметил президент России.
«Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых. С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи», — подчеркнул Владимир Путин.
«Начал действовать второй пакет мер поддержки, на его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. Важно, чтобы эти серьезные средства как можно быстрее доходили до конкретных адресатов — семей с детьми, безработных, малых и средних предприятий. Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. На это неоднократно обращал внимание президент», — особо отметил Михаил Мишустин.
«Параллельно в субъектах Российской Федерации будут проводиться экспресс-обследования, чтобы иметь максимально объективную картину, получили ли люди обещанную им помощь, в каком объеме и в какие сроки и что еще необходимо сделать как со стороны федерального правительства, так и губернаторам. Также поручаю аппарату правительства вести мониторинг за доведением бюджетных средств. По итогам жду доклады — как минимум два раза в месяц», — заявил глава кабмина.