Второй пакет поддержки граждан вступил в силу. События дня. ФАН-ТВ

Он также напомнил, что 28 апреля, пройдет совещание президента Владимира Путина с губернаторами по ситуации с COVID-19. Песков не стал комментировать содержание обращения главы государства. Он также не ответил стоит ли ждать на этом мероприятии решения о продлении ограничительных мер. По его словам, нужно дождаться обращения президента. Ранее пресс-секретарь глава государства рассказал о прогнозах Кремля по динамике коронавируса. Ожидается, что в середине мая Россия выйдет на плато.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике или на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки — это так пальцем в небо», — отметил Песков.

Решение о продлении режима изоляции граждан будет приниматься на основе текущей динамики по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Совещание о ситуации с паводками и пожарами

На борьбу с коронавирусом сегодня брошены все усилия, однако не стоит забывать и о других угрозах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами. Глава государства указал на возрастающие риски ЧП природного характера. В частности, сложная ситуация уже наблюдается в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

«Тем более, мы с вами это тоже знаем, наступил весенне летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий — пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Здесь в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка, и сегодня мы поговорим об этом подробнее, обсудим конкретные решения, которые необходимо принять сейчас», — отметил президент России.

Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.

«Обозначаю этот вопрос как особый. Сейчас многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены. В специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых. С учетом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи», — подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, что более 20 природных пожаров с начала марта зафиксировали в Свердловской области. Накануне в лесах Иркутской области только за одни сутки потушили 24 возгорания.