Звезды российского шоу-бизнеса нашли новый способ заработка

Москва, 27 апреля. Певица Любовь Успенская оказалась не единственной, кто в самоизоляции записывает за деньги эксклюзивные поздравления для своих фанатов. Причем и ценник на видео от звезды, как выяснилось, не самый высокий.

Ранее стало известно, что Успенская в период пандемии, когда нет возможности проводить концерты и гастроли, нашла новый способ заработка: в 30 тысяч рублей обойдется записанный ею ролик с поздравлением и видеозвонок виновнику торжества.

Как удалось выяснить KP.Ru, другие знаменитости тоже не прочь заработать таким нехитрым способом. Например, «открытка» от телеведущей Настасьи Самбурской обойдется поклоннику в 15 тысяч рублей. Столько же стоят услуги актера Павла Деревянко.

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева берет «всего» 1,8 тысячи рублей, тогда как певцы Найк Борзов, Пьер Нарцисс, Кирилл Андреев из «Иванушек International», звезда 90-х Линда и актриса Елена Бирюкова — пять тысяч рублей.

Сын народного артиста РФ Олега Газманова Родион готов записать видеопоздравление за три тысячи рублей, актриса Елена Борщева и певец Прохор Шаляпин просят около четырех тысяч рублей.

Дороже обойдется «открытка» от резидента «Comedy Club» Дюши Метелкина — 6,2 тысячи рублей, а также от сестры звезды «Дома-2» Ольги Бузовой Анны — 7,5 тысячи рублей.

Самый внушительный гонорар оказался у скандально известного шоумена Гогена Солнцева — 20 тысяч рублей. Превзошел его только шансонье Михаил Шуфутинский, за поздравление которого фанату придется выложить 200 тысяч рублей.

Отметим, что такой способ заработка осудил ранее критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что фанаты таким образом попросту выбрасывают деньги на ветер. И напомнил, что Успенская, как и многие другие звезды, — «сказочно богатый человек», которому должно быть стыдно зарабатывать на поклонниках в тяжелый период пандемии.