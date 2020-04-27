СМИ сообщили о резком росте цен на авиабилеты в России

Москва, 27 апреля. Крупнейшие российские авиакомпании в апреле резко подняли цены на авиабилеты. Об этом в понедельник сообщает газета «Ведомости».

В частности, как утверждает издание, цены на рейсы из Москвы поднял «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и Utair. Сейчас добраться в столицу или вылететь из нее в один из 15 крупных городов стало на 50-110% дороже, чем было месяцем ранее.

Так, например, поездка по маршруту Москва — Краснодар и Москва — Минводы у «Аэрофлота» в марте стоила 2800 рублей, а теперь — 5900 рублей, а рейсы Петербург — Москва подорожали с 2400 до 4900 рублей.

Билеты в Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Самару, Иркутск и Тюмень в свою очередь подорожали на 50-80%. Наименьший рост цен произошел по направлению Москва — Новосибирск. Стоимость перелета в сибирский город выросла всего лишь на 10%.

Представитель одной из авиакомпаний отметил, что в настоящее время цены регулируются вручную. Он объяснил рост стоимости билетов попыткой перевозчиков компенсировать свои затраты.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.