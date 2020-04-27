Баннеры с героями Гражданской войны вызвали скандал в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 27 апреля. Громкий скандал разгорелся в Нижнем Новгороде после установки в городе баннеров к 9 Мая с изображением героев Гражданской, а не Великой Отечественной войны.

На снимках был изображен памятник матросам Волжской военной флотилии. Фотографии постеров опубликовали в соцсетях, что вызвало негодование со стороны нижегородцев. Пользователи с возмущением писали о том, как можно было «перепутать героев».

«Очередная девочка-дизайнер», «Начало работать поколение ЕГЭ», «Потрудились коекаеры», — такие записи оставили горожане в обсуждении к снимку.

По словам местного экскурсовода Виктории Азаровой, ей совершенно непонятно, почему создатели плаката выбрали именно этот символ, и из-за этого плакат выглядит дико и невежественно.

«У Победы есть и другие герои. Мне очень нравится барельеф памяти трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны, расположенный у проходной Нижегородского машиностроительного завода. Есть масса других примеров», — рассказала она в комментарии «Российской газете».

В городском центре градостроительства и архитектуры оперативно отреагировали на случившееся, заявив, что владелец баннеров монтировал плакаты самостоятельно, не согласовывая этот вопрос с администрацией Нижнего Новгорода.Однако его уже оповестили об ошибке.