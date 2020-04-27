Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

Москва, 27 апреля. Президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леониду Рошалю присвоено звание Героя Труда. Указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства присвоил звание Героя Труда директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину, а также режиссеру и художественному руководителю Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом», — говорится в тексте указа.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. Указ был подписан 27 апреля.