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Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

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Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда

Москва, 27 апреля. Президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леониду Рошалю присвоено звание Героя Труда. Указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства присвоил звание Героя Труда директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину, а также режиссеру и художественному руководителю Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом», — говорится в тексте указа.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.  Указ был подписан 27 апреля.

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Источник: Интернет-портал правовой информации
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