Стилист Лисовец рассказал, от каких вещей можно смело избавляться

Москва, 27 апреля. Известный российский стилист и знаток моды Влад Лисовец прокомментировал британский флешмоб по избавлению от старых вещей во время самоизоляции.

По словам специалиста, карантин — это отличный повод для того, чтобы перетряхнуть свой шкаф. Тем более, что многие магазины объявляют скидки и предлагают бесплатную доставку в период эпидемии, поэтому старую одежду совсем не трудно заменить.

«Нужно избавиться от сильно облегающих вещей: джинсы, облегающие футболки, жакеты, пиджаки. Все это нужно собрать и выкинуть, потому что это все старомодно и точно не скоро вернется в моду. Это самое главное», — рассказал Лисовец порталу iReactor.

Кроме того, стилист посоветовал избавиться от платьев и юбок чуть выше колена. Россиянки очень любят этот фасон, он демонстрирует ноги, но при этом не является вульгарным мини. Однако на деле подобный наряд делает девушек визуально старше, чем они есть на самом деле. Лисовец никому не советует носить юбки выше колен — ни молодым девушкам, ни взрослым женщинам.

А вот кроссовки можно оставить, они все еще не теряют актуальности. Исключение составляют лишь чрезмерно яркие кроссовки и обувь, украшенная стразами. Такие вещи не имеют никакого отношения к моде, вынес вердикт стилист.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что жители Соединенного Королевства начали массово избавляться от старых вещей после введения режима самоизоляции. Действия британцев породили целый сетевой флешмоб, и сегодня чистку шкафов проводят и в других странах.

