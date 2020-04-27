Сирия, 27 апреля. На севере Хасаки продолжаются междоусобные конфликты между фракциями, входящими в состав «Сирийской национальной армии». В Дейр-эз-Зоре неизвестные напали на мирного жителя. В Латакии сирийские военнослужащие открыли ответный огонь по укреплениям боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по укреплениям боевиков на северо-востоке Латакии.

ВС Турции и союзные силы: разбрасывают над Идлибом листовки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): несет потери на севере Хасаки в результате междоусобного конфликта в своих рядах; проводят работы по разминированию на севере Идлиба для возвещения будущего пункта наблюдения.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на мирного жителя на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Латакия

Как передает агентство Aleppo AMC, артиллерийские подразделения Сирийской Арабской Армии ведут огонь по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе поселка Аль-Хадад и по предместьям города Кбана в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня. Днем в указанном районе проводил разведку беспилотник ВВС Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль мужчина пережил попытку покушения. Как сообщает агентство Deir Ezzor, двое вооруженных людей совершили нападение на мужчину в центре города, открыв по нему огонь из пистолетов, после чего скрылись с места преступления. Мужчина был ранен, в стабильном состоянии был доставлен в больницу, где находится под присмотром медиков. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за вылазку в центр города.

Провинция Идлиб

Подконтрольное боевикам «Сирийской национальной армии» Правительство спасения, базирующееся в городе Идлиб готовится к возведению КПП на границе зон контроля так называемой «вооруженной оппозиции» и правительственных войск на северо-востоке провинции. Пропускной пункт будет оборудован между поселения Маарат ан-Наасан и Мизназ. Сегодня боевики СНА провели работы по разминированию в указанной зоне.

По информации Telegram-канала «Вестник Дамаска» дрон-разведчик ВВС Турции разбросал над провинцией листовки с призывом к местным жителям поддержать турецкую армию, чтобы та смогла обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Провинция Хасака

На севере провинции в зоне операции турецкой армии и союзных сил «Источник мира» в очередной раз произошло столкновение между боевиками различных фракций «Сирийской национальной армии». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), у поселков Харбун и Аль-Адвания завязалась перестрелка между членами «20-ой дивизии» и боевиками «Ахрар аш-Шаркыя». Прибывшие на помощь «Ахрар аш-Шаркыя» боевики лишились пикапа с зенитной установкой и арсенала оружия. Согласно источнику, столкновения вспыхнули при разделе награбленного у местного населения имущества между группировками. Вчера источники SOHR сообщали, что члены поддерживаемой Турцией «20-ой дивизии» напали на автомобиль с провизией для «Ахрар аш-Шаркыя» к западу от Рас аль-Эйна, после чего стороны обменялись пулеметными очередями.

1 Организация запрещена на территории РФ.